Merve Boluğur\'un son paylaşımı beğenilmedi

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Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen oyuncu Merve Boluğur, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü oyuncu son olarak deri elbisesi ile verdiği bir pozu paylaştı. Merve Boluğur'un bu gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

"LÜTFEN SİL"

Boluğur'un paylaşımı takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafa çok sayıda "Sil", "Gerçekten bunu beğendin mi?", "Lütfen sil bak yalvarıyorum" gibi yorumlar yapıldı.