Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi - Son Dakika
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Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi

Merve Boluğur\'un son paylaşımı beğenilmedi

Acemi Cadı dizisiyle tanınan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Boluğur'un son paylaştığı fotoğraf ise takipçilerinin tepkisini çekti. Ünlü oyuncuya ''Lütfen sil'' yorumları yapıldı.

11.12.2024 08:51
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Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen oyuncu Merve Boluğur, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü oyuncu son olarak deri elbisesi ile verdiği bir pozu paylaştı. Merve Boluğur'un bu gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi

"LÜTFEN SİL"

Boluğur'un paylaşımı takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafa çok sayıda "Sil", "Gerçekten bunu beğendin mi?", "Lütfen sil bak yalvarıyorum" gibi yorumlar yapıldı.

Merve Boluğur, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan murat Acet:
    Habere bak 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Emekli maaşı en düşük 35 Bin olmalıdır.Asgari ücret 32 Bin olmalıdır. 3 1 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Asgari 46.445 tl kesin 2 1 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Asgari 46.250bilgi geldi 1 1 Yanıtla
  • Hacı Yilmaz:
    Nekadar çok merak ediyorduk haber bakkk 2 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Acemi cadı mı kaldı. 20 senedir aynı terane 1 1 Yanıtla
  • Viki Efimova:
    daha önemli haber son dk kada olamazdi?????? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi - Son Dakika
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