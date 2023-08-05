Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

YENİ KOMBİYLE ŞAŞIRTTI

Sürekli tarz, saç modeli, saç rengi ve kombinleri ile kullanıcılarına hitap eden Boluğur, bu kez siyah bir şalla başını yarı kapatıp göbeğini açtığı kombiniyle poz verdi.

"DELİ AMA TATLI DELİ"

Boluğur'un gönderisinin altına takipçileri yorum yağdırdı. Ünlü oyuncuya "Bu nasıl bir tarz?", "Yanlış örnek olmamalısınız bence", "Deli ama tatlı deli" gibi yorumlar geldi.