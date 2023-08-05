Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı - Son Dakika
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Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı

05.08.2023 21:13

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı pozlarla gündem olmaya devam ediyor. Boluğur, son olarak siyah bir şalla başını yarı kapatıp göbeğini açtığı kombiniyle ses getirdi.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

YENİ KOMBİYLE ŞAŞIRTTI

Sürekli tarz, saç modeli, saç rengi ve kombinleri ile kullanıcılarına hitap eden Boluğur, bu kez siyah bir şalla başını yarı kapatıp göbeğini açtığı kombiniyle poz verdi.

Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı

"DELİ AMA TATLI DELİ"

Boluğur'un gönderisinin altına takipçileri yorum yağdırdı. Ünlü oyuncuya "Bu nasıl bir tarz?", "Yanlış örnek olmamalısınız bence", "Deli ama tatlı deli" gibi yorumlar geldi.

Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı
Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı
Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Boluğur yine sosyal medyayı salladı! Başını örtüp göbeğini açtı - Son Dakika
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