Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık ayında anne olmaya hazırlanan Merve Dizdar, yeni pozlarını yayımladı. Cihan Ayger ile evli olan ve erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

Merve Dizdar, mavi elbisesiyle kamera karşısına geçerek hamilelik döneminden yeni fotoğraflar yayımladı. Aralık ayında doğum yapmaya hazırlanan oyuncunun büyüyen karnı karelerde belirginleşti.

Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

ARALIK AYINDA ANNE OLACAK

İki yıl önce sade bir törenle Cihan Ayger ile evlenen Dizdar, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, doğuma yaklaşırken çektirdiği fotoğrafları takipçilerine gösterdi.

Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Merve Dizdar ve Cihan Ayger çiftinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Çift, aralık ayında dünyaya gelecek çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.

Merve DizdarMagazinAralıkBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı
Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım
İspanya’da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Nihat Kahveci’den A Milli Takım’a sürpriz hoca önerisi Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
08:22
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
08:12
Kabine bugün toplanıyor Masada milyonları ilgilendiren konu var
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var
07:19
Altın haftaya yükselişle başladı Gözler kritik verilerde
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde
07:14
İtalya’da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin
07:00
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
06:42
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 08:40:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei