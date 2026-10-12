Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak - Son Dakika
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Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

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Fon soruşturmaları sürerken TMSF\'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), devam eden fon soruşturmaları ve tasfiye süreçleri kapsamında 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı kadroları için yazılı ve sözlü sınav düzenlenecek. Adaylarda 35 yaş sınırı ile kadroya göre KPSS ve yabancı dil şartları aranacak. Başvurular, 12-30 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Fon soruşturmaları devam ederken tasfiye edilen fonlara yönelik çalışmalarını sürdüren TMSF, yeni personel alımı için harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar, yazılı ve sözlü sınavlardan geçirilecek.

TMSF 75 PERSONEL ALACAK

TMSF tarafından açılan sınav kapsamında fon denetçi yardımcısı, fon uzman yardımcısı ve fon avukatı alımı gerçekleştirilecek.

Adayların başvuracakları kadroya göre belirlenen mezuniyet, KPSS, yabancı dil ve diğer şartları karşılaması gerekiyor.

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Fon denetçi yardımcılığı kadrosuna başvuracak adayların, üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokullarından mezun olması gerekiyor.

Ayrıca mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecek.

Bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezunları da sınava katılabilecek.

Adayların, ÖSYM tarafından A grubu kadrolar için 2025 ve 2026 yıllarında düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) şu puan türlerinden birinden en az 75 puan almış olması gerekiyor:

KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48.

Bunun yanı sıra adayların 2024, 2025 veya 2026 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da Elektronik Yabancı Dil Sınavı'ndan (e-YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az 50 puan alması şartı aranacak.

Başvuru yapan adayların sayısının 200'ü aşması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak ilk 200 kişi yazılı giriş sınavına çağrılacak. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alanların tamamı da sınava katılabilecek.

FON UZMAN YARDIMCILIĞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Fon uzman yardımcılığı kadrosuna başvuracak adayların da en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokullarından mezun olması gerekiyor.

Mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden mezun olanlar da başvuruda bulunabilecek.

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezunları da başvuru yapabilecek.

Adayların 2025 veya 2026 KPSS A grubu sınavlarında KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden en az 75 puan almış olması gerekiyor.

Ayrıca 2024, 2025 veya 2026 yıllarında yapılan YDS ya da e-YDS sınavlarından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az 50 puan alma şartı bulunuyor.

Başvuru sayısının 900'ü aşması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak ilk 900 kişi yazılı giriş sınavına alınacak. Son sırada eşit puana sahip adayların tamamı da sınava çağrılacak.

FON AVUKATLIĞI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Fon avukatlığı kadrosuna başvuracak adayların en az dört yıllık hukuk fakültesi mezunu olması gerekiyor. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise diplomalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması şartı aranıyor. Adayların ayrıca avukatlık ruhsatnamesine sahip olması gerekiyor.

Fon avukatlığına başvuracakların, ÖSYM tarafından 2026 yılında B grubu kadrolar için yapılan KPSS'de KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması şartı bulunuyor.

Başvuru sayısının 400'ü aşması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak ilk 400 kişi yazılı giriş sınavına çağrılacak. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olanların tamamı sınava alınacak.

BAŞVURULARDA 35 YAŞ ŞARTI ARANACAK

Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadrolarına başvuracak adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıca adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması şartı bulunuyor.

Başvuru yapacak kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması ve görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor.

MALİ DURUM VE BANKACILIKLA İLGİLİ ŞARTLAR

Adayların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması gerekiyor.

Ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı kanunun yürürlüğe girmesinden önce TMSF'ye devredilen bankalarda nitelikli pay sahibi olmama ya da kontrolü elinde bulundurmama şartı aranıyor.

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, iradi tasfiye dışında tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlar, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankaları ile ortaklık hakları, yönetim ve denetimi TMSF'ye geçen kredi kuruluşlarında da ilgili devir veya izin iptali öncesinde nitelikli pay sahibi olmamak ya da kontrolü elinde bulundurmamak gerekiyor.

ADLİ SİCİL VE GÜVENLİK ŞARTLARI

Adayların Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olmaması gerekiyor.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartı da aranıyor.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak gerekiyor.

Ayrıca mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 5411 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine aykırılıktan hüküm giymemiş olmak şartı bulunuyor.

Basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devletin şahsiyetine karşı suçlar, devlet sırlarını açığa vurma, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, casusluk, yabancı devletlerle ilişkilerle ilgili suçlar ve vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak gerekiyor.

Adayların 5411 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi kapsamında çalışması yasaklanan kişiler arasında bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik hizmetini tamamlamış, erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekiyor.

Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması sonucunda kamu hizmetine atanmaya engel bir durumun bulunmaması da aranacak şartlar arasında bulunuyor.

TMSF PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

TMSF'nin 75 personel alımı için başvurular 12 Ekim 2026 tarihinde başladı.

Adaylar, başvurularını 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar gerçekleştirebilecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yapılacak.

Adaylar, belirtilen başvuru takviminde aktif hale gelecek iş başvuru ekranını kullanarak işlemlerini tamamlayabilecek.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    bu kayıp paralar haltan vergi olarak alacaklar. küçük esnaf bitmiş durumda adamlar evleri ekmek götüremiyor. 0 0 Yanıtla
  • Ferit Gündüz Ferit Gündüz:
    Siz Meclis de fonu işi sorgulanmasın diye hayır oyu verdiniz. Derhal seçime gidin halkın yüzde 90 seçim istiyor. geleler denetlesin. 0 0 Yanıtla
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