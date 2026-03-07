Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti - Son Dakika
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Haberin Videosunu İzleyin
Merve Dizdar\'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
07.03.2026 09:40
Haberin Videosunu İzleyin
Merve Dizdar\'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Haber Videosu

Gündelik yaşamına dair samimi itiraflarda bulunan oyuncu Merve Dizdar, "Yemeğimi ve temizliğimi kendim yapıyorum. 100 metrekare evim var. Asansörüm bile yok. Her gün merdivenle dördüncü kata çıkıyorum. Makine gibiyim" diye konuştu. Mütevazı bir yaşam sürdüğünü ifade eden Dizdar'ın konuşurken kullandığı büyük ifadeler dikkat çekti.

2023 Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan oyuncu Merve Dizdar, günlük yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dizdar, oldukça mütevazı bir yaşam sürdüğünü söyledi.

"YEMEĞİMİ VE TEMİZLİĞİMİ KENDİM YAPIYORUM"

Günlük hayatını oldukça sade bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Dizdar, yaşam rutinini şu sözlerle anlattı: "Oyunlara gidiyorum, okuyorum, izliyorum. Spor yapıyorum. Yemeğimi ve temizliğimi kendim yapıyorum." 100 metrekarelik bir evde yaşadığını belirten oyuncu, evinde asansör bulunmadığını da ifade etti.

"MAKİNE GİBİYİM, 4. KATA YÜRÜYEREK ÇIKIYORUM"

Her gün merdivenle dördüncü kata çıktığını söyleyen Dizdar, yoğun temposuna rağmen düzenli bir hayat sürdürdüğünü vurguladı. Oyuncu, "100 metrekare evim var. Asansörüm bile yok. Her gün merdivenle dördüncü kata çıkıyorum. Makine gibiyim" dedi.

İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan açıklamaları sırasında büyük ifadeler kullanan Dizdar'ın mimikleri de dikkat çekti.

Merve Dizdar

Son Dakika Magazin Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti - Son Dakika

SON DAKİKA: Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti - Son Dakika
