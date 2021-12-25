Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri

Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor. Bu yılın başında ikinci kızını kucağına alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram'da 7 milyon takipçisi bulunan Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara ile çam ağacının önünde pozlar verdi. Kızlarına yeni yıl temalı kıyafetler giydirerek peş peşe pozlar veren oyuncu, paylaşımına kalp, noel baba ve çam ağacı emojileri koydu. Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede 307 binden fazla beğeni aldı.

"KIZLAR AYNI ANNESİ"

Pozların yanı sıra Uzerli ve kızlarının benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok kullanıcı "Kızlar aynı annesi" ve "Kızlar güzelliğini annelerinden almış" yorumu yaptı.

İşte Meryem Uzerli ve kızlarının yeni yıl pozları...