Meryem Uzerli ve Halit Ergenç 15 yıl sonra aynı filmde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç 15 yıl sonra aynı filmde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç 15 yıl sonra aynı filmde buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandıran Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, yıllar sonra İmroz’da Bahar filmi için yeniden bir araya geldi. Gökçeada’da çekilen filmin dünya prömiyeri, 20 Ekim’de Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde yapıldı.

Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, birlikte rol aldıkları İmroz'da Bahar filminin dünya prömiyeri için Mısır’da düzenlenen El Gouna Film Festivali’nde buluştu. İkili, yıllar önce birlikte rol aldıkları Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından bu kez sinema filminde başrolleri paylaştı.

GÖKÇEADA’DA YOLLARI KESİŞİYOR

Yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği İmroz’da Bahar, Gökçeada’da yolları kesişen iki kişinin hikâyesini anlatıyor. Geçmişlerinin izlerini taşıyan karakterler, adada karşılaşmalarıyla birlikte yeni bir başlangıç ihtimaliyle yüzleşiyor.

FİLMİN YÖNETMENİ ÖZCAN ALPER

Senaryosunu Özcan Alper’in Luzin Dink’le birlikte kaleme aldığı filmin çekimleri Gökçeada’da tamamlandı. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, prömiyerde film ekibiyle birlikte festivale katıldı.

Kanuni Sultan SüleymanFilm FestivaliHürrem SultanMeryem UzerliHalit ErgençÖzcan AlperMagazinDünyaMısırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Erdoğan’ın kravatındaki detay dikkat çekti Erdoğan'ın kravatındaki detay dikkat çekti
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir
07:11
Okulda kan donduran olay 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı
06:57
Fon krizinde kritik karar İlk 5 madde Meclis’ten geçti
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
04:33
İstanbul’da polise silahlı saldırı Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
23:52
Real Madrid Leipzig’i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
Real Madrid Leipzig'i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 07:21:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Meryem Uzerli ve Halit Ergenç 15 yıl sonra aynı filmde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei