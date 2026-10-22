Meryem Uzerli ve Halit Ergenç 15 yıl sonra aynı filmde buluştu

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç 15 yıl sonra aynı filmde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandıran Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, yıllar sonra İmroz’da Bahar filmi için yeniden bir araya geldi. Gökçeada’da çekilen filmin dünya prömiyeri, 20 Ekim’de Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde yapıldı.
Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, birlikte rol aldıkları İmroz'da Bahar filminin dünya prömiyeri için Mısır’da düzenlenen El Gouna Film Festivali’nde buluştu. İkili, yıllar önce birlikte rol aldıkları Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından bu kez sinema filminde başrolleri paylaştı.
GÖKÇEADA’DA YOLLARI KESİŞİYOR
Yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği İmroz’da Bahar, Gökçeada’da yolları kesişen iki kişinin hikâyesini anlatıyor. Geçmişlerinin izlerini taşıyan karakterler, adada karşılaşmalarıyla birlikte yeni bir başlangıç ihtimaliyle yüzleşiyor.
FİLMİN YÖNETMENİ ÖZCAN ALPER
Senaryosunu Özcan Alper’in Luzin Dink’le birlikte kaleme aldığı filmin çekimleri Gökçeada’da tamamlandı. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, prömiyerde film ekibiyle birlikte festivale katıldı.
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