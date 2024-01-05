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MESAM Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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MESAM Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

MESAM Başkan Vekili Mustafa Kul ve diğer üyeler, yüzlerce MESAM üyesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Mustafa Kul, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. MESAM Başkanı Recep Ergül, MESAM'ın 37. kuruluş yılını Atatürk'ün huzurunda kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Ziyaretin ardından MESAM üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

MESAM Üyeleri Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
05.01.2024 - 18:30,
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MESAM Başkan Vekili Eski Bakan Mustafa Kul, Başkan Yardımcıları Gökhan Kırdar, Selim Çaldıran, Salih Turhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Ataer, Aytekin Ataş, Tuba Akkavak, Ferzende Kaya, Hakan Sarıca, Özkan Can Canbolat'ın yanı sıra diğer üst kurul üyeleri ile yüzlerce MESAM üyesinin katıldığı Anıtkabir resmi ziyaretine, İstanbul ve Ankara'dan da çok sayıda MESAM üyesi katıldı.

MESAM heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mustafa Kul'un, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

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Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Mustafa Kul, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. MESAM Başkan Vekili Eski Bakan Mustafa Kul, deftere şunları kaydetti:

"AZİZ ATATÜRK

En büyük eserin olan Cumhuriyetimizin 100. Yılını geride bıraktığımız bu günlerde, MESAM olarak huzurunuzda olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Sanata ve sanatçıya önem, ebedi liderimiz olarak kurduğunuz Cumhuriyetimizin önemli bir kurumu olan MESAM, gösterdiğiniz bilim ve çağdaşlık ışığında çalışmalarına devam ediyor.

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14 bin sanatçı üyesi ve 192 ülkede temsil edilen MESAM, daima sizin yolunuzu ve ışığınızı referans olarak almıştır.

Sizi en kalbi duygularımızla, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz."

14 bin üyesiyle güçlü bir kuruluş

MESAM'ın kuruluşunun 37. Yılını kutlamak için Atatürk'ün huzuruna çıktıklarını belirten MESAM Başkanı Recep Ergül, "Bakanımızla olan randevumuza yetişebilmek için buradaki programın tamamına katılamayacağım.

Atatürk toplumumuzun ortak değeri, MESAM da Cumhuriyetin eseri olan bir kuruluş. 192 ülkede temsil edilen, Türkiye'de 14 bin üyesiyle çok büyük ve çok güçlü bir kuruluş.

Cumhuriyetin eseri olan MESAM'ın 37. Yılını, Cumhuriyet için "Benim en büyük eserim" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda kutlamak istedik, onun için Ankara'dayız, Anıtkabir'deyiz" dedi.

MESAM üyeleri Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etti.

Ankara'daki üyelerimizle buluştuk

Anıtkabir ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan söz yazarı ve besteci Yasin Yeşil, "Bugün bizler, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM olarak Ankara'ya, Ulu Önder Atatürk'ümüzün kabrini ziyarete geldik.

İstanbul'dan üç araçla geldik. Ankara'daki MESAM üyelerimizle buluşarak güzel bir katılım sağladık. Etkinliğe katılan tüm dostlarıma, tüm sanatçı arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunarım." dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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