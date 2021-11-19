Üye Girişi
Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum - Son Dakika

Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum

19.11.2021 15:08
Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum

Türk İran ortak yapımı Mest-i Aşk filmi tamamlandı. Türk-İran yapımı filmde Türkiye'den Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum ve Bensu Soral da rol alıyor.

ENG Yapım Medya ile Semarya Film ortak yapımı olan projede Mevlana'nın hayatına yönelik farklı bir bakış açışı getirilecek. Yapımcılığını Mehran Borumand'ın üstlendiği filmin yönetmeni Hassan Fathi.

TÜRK-İRAN ORTAK YAPIMI

Filmin başrollerini iki İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar ve Shahab Husseini paylaşıyor. Parsa Piroufzar Mevlana Celaleddin Rumi'yi canlandırırken Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Shahab Husseini de Mevlana'nın can dostu Şems Tebrizi'ye hayat veriyor.

Filmde Türkiye'nin yıldız oyuncuları da yer alıyor. Mest-i Aşk filminde Hande Erçel Kimya Hatun, İbrahim Çelikkol İskender, Boran Kuzum Alaeddin, Selma Ergeç Kerra, Bensu Soral Meryem, Burak Tozkoporan da Sultan Veled karakterlerini canlandırıyor.

FİLMİN KONUSU

18 yaşındaki Kimya Hatun Mevlana ve Kerra Hatun tarafından evlat edinilmiştir. Kimya Hatun Mevlana'nın öğretisine gönül vermiş, maneviyat yönünden güçlü bir kadındır. Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişi olan Kimya Hatun ile Şemsi bir araya getirmek ister. Kimya Hatun sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems'i tanıdıkça gönlünün büyüklüğünü, maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu anlar. Ancak evliliklerinden kası süre sonra Şems hayatını kaybeder.

Filmin çok yakında vizyona girmesi bekleniyor.

İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum, Hande Erçel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı 15:00 2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş 14:47 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor 12:19 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler

Son Dakika Haberleri
15:08 Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti
15:08 Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum
15:00 2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı
14:58 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada
14:50 36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı!
14:44 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
14:39 Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı
14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
14:34 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler
14:25 Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti         
15:09
Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada         
14:58
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler         
14:35
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 15:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement