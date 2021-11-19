Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum

ENG Yapım Medya ile Semarya Film ortak yapımı olan projede Mevlana'nın hayatına yönelik farklı bir bakış açışı getirilecek. Yapımcılığını Mehran Borumand'ın üstlendiği filmin yönetmeni Hassan Fathi.

TÜRK-İRAN ORTAK YAPIMI

Filmin başrollerini iki İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar ve Shahab Husseini paylaşıyor. Parsa Piroufzar Mevlana Celaleddin Rumi'yi canlandırırken Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Shahab Husseini de Mevlana'nın can dostu Şems Tebrizi'ye hayat veriyor.

Filmde Türkiye'nin yıldız oyuncuları da yer alıyor. Mest-i Aşk filminde Hande Erçel Kimya Hatun, İbrahim Çelikkol İskender, Boran Kuzum Alaeddin, Selma Ergeç Kerra, Bensu Soral Meryem, Burak Tozkoporan da Sultan Veled karakterlerini canlandırıyor.

FİLMİN KONUSU

18 yaşındaki Kimya Hatun Mevlana ve Kerra Hatun tarafından evlat edinilmiştir. Kimya Hatun Mevlana'nın öğretisine gönül vermiş, maneviyat yönünden güçlü bir kadındır. Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişi olan Kimya Hatun ile Şemsi bir araya getirmek ister. Kimya Hatun sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems'i tanıdıkça gönlünün büyüklüğünü, maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu anlar. Ancak evliliklerinden kası süre sonra Şems hayatını kaybeder.

Filmin çok yakında vizyona girmesi bekleniyor.