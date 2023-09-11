Milyoner'de duygusal anlar! Elini kaybeden yarışmacının babasıyla diyaloğu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı - Son Dakika

Milyoner'de duygusal anlar! Elini kaybeden yarışmacının babasıyla diyaloğu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Son Güncelleme: 11.09.2023 12:25

Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyon olan Rabia Birsen Göğercin'in kıyma makinesine kaptırdığı eli için babasının ısrarıyla biyonik kol taktığını anlatırken ''Acıyı elimde değil de babamın üzüntüsünde gördüm'' demesi sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz sene esnaf olan babasına yardım ederken kıyma makinesine kaptırdığı eli ampute edilen ve biyonik kol kullanmaya başlayan Göğercin'in babasıyla ilgili söyledikleri sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na zor anlar yaşattı.

"BİYONİK KOLU BABAM İSTEDİ, BEN PAHALI DİYE İSTEMEDİM"

1 sene önce kolunu kıyma makinesine kaptırdığını söyleyen Göğercin, İmirzalıoğlu'nun "Biyonik kolu yaptırmaya nasıl karar verdin?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Bu olay olduğu andan itibaren babam bu kolu hep yaptıracağını söyledi. Ben istemiyordum açıkçası. Bir elim daha var ve duruma alışırım diye düşünüyordum. Hem de benim için her şey çok yeniydi cihazı kabul edebileceğimi bilmiyordum. Meblağ olarak da biraz yüksek. Yük olmak istemedim ne olursa olsun babam yani... Babam bu konuda ısrar etmedi direkt 'Alacağım ben bunu' dedi. Babamla her konuşmaya gittiğimde 'hayır o kol alınacak' dedi. El geldi ve monte edileceği gün ben yine babamla konuşmaya çalıştım. En sonunda babama 'almayalım' dedim. O da 'Ya kızım niye, niye, niye?' diye üst üste sorarak 'Sen o kolu almazsan alma, ben o parayı çöpe atarım ya da alır hiç takmazsın' dedi."

"BEN ACIYI ELİMDE DEĞİL BABAMIN ÜZÜNTÜSÜNDE GÖRDÜM"

"İyi ki almışız babam mutlu çünkü. Kolumu gördüğü zaman mutlu oluyor. Her zaman biyonik kolumla tokalaşıyor. Elini öpeceğim zaman da her zaman bu elimi uzatıyor. Kolu kullandığımı gördüğünde falan bana el sallatıyor. Mutluyuz, Allah hepimizin mutluluğunu daim etsin. Ben baba olmadığım için anlayamam ama acıyı elimde değil de babamın üzüntüsünde gördüm. Beni üzün şey elimin olmaması değil babamın üzüntüsüydü. Çünkü ben her şeye alışabilirdim. Her şeyi anlatabiliriz. Başımıza güzel ve kötü şeyler gelebilir. En nihayetinde yaşıyoruz ve şükretmeliyiz. Nefes almanın kıymetini bilmeliyiz. Bazen sevdiklerinizi acısı nefes bile aldıramayabiliyor."

KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"Sen onun biricik kızısın. Babam ne olursa olsun sana kıyar mı? Baba kız muhabbetinle bizi duygulandırdın. Baban çok üzülmüştür çünkü sen ona yardım etmek için gitmiştin" diyen Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü isim daha sonra "Rabia sen nasıl bir insan çıktın böyle ya" diyerek genç yarışmacıya sarıldı.

Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner'de duygusal anlar! Elini kaybeden yarışmacının babasıyla diyaloğu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyoner'de duygusal anlar! Elini kaybeden yarışmacının babasıyla diyaloğu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı - Son Dakika
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