Dinleyenlerin nutku tutuldu! Mimar Osman Dağ, "Alagül" şarkısına yepyeni bir soluk getirdi

Mimar Osman Dağ, "Alagül" şarkısını kendine has tarzıyla yorumladı. Şarkının video klibi Mustafa Özen tarafından çekildi. Dinleyiciler tarafından tam not aldı.

"BU ŞARKI BENİM İÇİN AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR"

Daha önce Funda Arar tarafından yorumlanan "Alagül"ü kendine has tarzıyla yorumlayan Osman Dağ, "Alagül hayatımda her zaman önemli bir yeri olan, hikayesi olan bir şarkıydı. O yüzden bu şarkı benim için ayrı bir anlam taşıyor. Ben söylemekten keyif aldığım şarkıları önümüzdeki yıllarda da kendi tarzımla dinleyicilerle buluşturmaya devam etmek istiyorum, umarım onlar da benim aldığım kadar keyif alırlar" dedi.

KLİBİNİ MUSTAFA ÖZEN ÇEKTİ

DMC etiketiyle yayımlanan, sözü Burcu Tatlıses, beste ve aranjesi Febyo Taşel imzalı "Alagül" şarkısının video klibi de son dönemlerin en başarılı yönetmenlerinden Mustafa Özen tarafından çekildi.