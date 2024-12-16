Mine Tugay'dan iddialı paylaşım - Son Dakika
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Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

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21 yıl önce oynadığı bir dizideki estetiksiz hali yeniden gündeme gelen oyuncu Mine Tugay'dan iddialı bir paylaşım geldi. Tugay'ın seksi pozlarının yer aldığı paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

16.12.2024 08:48  Güncelleme: 09:02
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21 yıl önce rol aldığı Gülbeyaz dizisindeki estetiksiz hali gündem olan Mine Tugay, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

Estetiksiz hali tekrar gündeme gelen oyuncu yeni paylaşımıyla dikkat çekti. 46 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay, estetiksiz hali konuşulurken leopar desenli sutyen-ceket ve etek kombiniyle adından söz ettirdi.

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

Mine Tugay'ın cesur tarzını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Estetiksiz hali konuşulan Tugay'a "Her halinle güzelsin" yorumları da yapıldı.

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
Mine Tugay\'dan iddialı paylaşım

Mine Tugay, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mine Tugay'dan iddialı paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Veysi Karaman:
    yaşlandıkça kasarlaniyorlar 54 17 Yanıtla
  • caps lock:
    Şarap gibi Kadın 42 2 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    biyeri yanan donunu evde unutuyor 26 2 Yanıtla
  • mehmet günden:
    haber yap bizene bu soyhalardan 20 5 Yanıtla
  • özgür ertul:
    What a pretty woman she is for heaven's sake !.. Has she ever thought of wearing a hijab in the rest of her life ? 0 10 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ciğerci kediyle dolmuş yine yorumlar :) 3 3 Yanıtla
  • YoH null:
    estetik 3 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    tek postalik 1 2 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    20 yıl önce o vahim kaza nasıl olmuş? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mine Tugay'dan iddialı paylaşım - Son Dakika
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