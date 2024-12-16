Mine Tugay\'dan iddialı paylaşım

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21 yıl önce rol aldığı Gülbeyaz dizisindeki estetiksiz hali gündem olan Mine Tugay, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Estetiksiz hali tekrar gündeme gelen oyuncu yeni paylaşımıyla dikkat çekti. 46 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay, estetiksiz hali konuşulurken leopar desenli sutyen-ceket ve etek kombiniyle adından söz ettirdi.

Mine Tugay'ın cesur tarzını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Estetiksiz hali konuşulan Tugay'a "Her halinle güzelsin" yorumları da yapıldı.