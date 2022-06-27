Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak mini şortuyla evinin salonunda dans ettiği bir videosunu yayınlandı. Videonun başında ağır çekimde dans figürleri sergileyen sonrasında da çılgınca dans eden oyuncunun o halleri takipçilerini tedirgin etti. Sezen'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "İyi misin?" ve "Kış kış cinler" yorumu yapıldı.