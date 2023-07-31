Moda Kralı Nail Yurdakul 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

Uzun süredir hayatını Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sürdüren 'Moda Kralı' olarak tanınan, ünlülerin modacısı Nail Yurdakul 95 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
95 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Uzun süredir hayatını Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sürdüren 'Moda Kralı' olarak tanınan aralarında İsmet İnönü
, Süleyman Demirel
, Turgut Özal
gibi siyasetçiler ile Zeki Müren
, Ajda Pekkan
ve Emel Sayın
gibi starların modacılığını yapan kreatör Nail Yurdakul 95 yaşında hayata veda etti.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Yurdakul'un Cenazesi bugün ikindi Namazı'na müteakip Köyceğiz Hacıbey Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Toparlar
Eski Mezarlığında toprağa verilecek.