Moda Kralı Nail Yurdakul 95 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Moda Kralı Nail Yurdakul 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

31.07.2023 13:07

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uzun süredir yaşayan ve ünlülerin modacısı olarak tanınan Nail Yurdakul, 95 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Yurdakul, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi siyasetçiler ile Zeki Müren, Ajda Pekkan ve Emel Sayın gibi ünlülerin modacılığını yapmıştı. Cenazesi bugün Köyceğiz Hacıbey Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Uzun süredir hayatını Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sürdüren 'Moda Kralı' olarak tanınan, ünlülerin modacısı Nail Yurdakul 95 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

95 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Uzun süredir hayatını Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sürdüren 'Moda Kralı' olarak tanınan aralarında İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi siyasetçiler ile Zeki Müren, Ajda Pekkan ve Emel Sayın gibi starların modacılığını yapan kreatör Nail Yurdakul 95 yaşında hayata veda etti.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yurdakul'un Cenazesi bugün ikindi Namazı'na müteakip Köyceğiz Hacıbey Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Toparlar Eski Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İsmet İnönü, Köyceğiz, Muğla, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Moda Kralı Nail Yurdakul 95 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:13 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:16 Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor
13:12 Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı
12:49 Son Dakika: Memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri yarın saat 14.00'teki toplantı ile başlıyor
12:45 Son Dakika: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü burada! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın 14.00'teki toplantı ile başlıyor
12:46 Fenerbahçe, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor
12:41 Herkes Livakovic'i bekliyordu! Fenerbahçe'nin yeni kaleci adayı Keylor Navas
12:15 Ankara İl Müftüsü'nden tartışma yaratacak fetva: Yabani eşeğin eti de sütü de helaldir
12:09 Ankara İl Müftüsü'nden eşek etiyle ilgili tartışılacak fetva! Yorum bombardımanına tuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 13:24:06. #1.11#
SON DAKİKA: Moda Kralı Nail Yurdakul 95 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement