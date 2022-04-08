Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti - Son Dakika
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Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti

08.04.2022 19:33

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla başvuran Kızılarslan ailesi, gerçeği öğrenci dünyaları başlarına yıkıldı. Kızlarını evine dönmeye ikna edemeyen baba, kendine hakim olamayarak sarıldığı kızına tokat attı ve bayıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kızılarslan ailesi, 20 yaşındaki kızlarının evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Müge Anlı'da 3 çocuk babası evli adama kaçan kızını ikna edemeyen babanın tokadı stüdyoyu buz kestirdi

"BEN SERDAR'I SEVİYORUM"

Serdar'ın lise yıllarından kızlarını takip ettiğini, para teklif ettiğini ve şiddet uyguladığını öne süren aile, kızlarının Serdar'a kaçtığını duyunca dünyaları başına yıkıldı. Serdar'la birlikte yayına katılan Sibel ise "Ben Serdal'ı seviyorum" dedi. Serdar ise "Ben kaçırmadım, kendisi isteyerek geldi" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da 3 çocuk babası evli adama kaçan kızını ikna edemeyen babanın tokadı stüdyoyu buz kestirdi

KIZINA TOKAT ATIP BAYILDI

Anne ve babası 20 yaşındaki kızlarını ikna etmek için her şeyi yaptı. Acılı baba, sarıldığı kızını bir türlü ikna edemeyince kendini bir anda kaybedip tokat attı. Tüm stüdyoyu şaşırtan o tokattan sonra baba bayıldı.

Müge Anlı'da 3 çocuk babası evli adama kaçan kızını ikna edemeyen babanın tokadı stüdyoyu buz kestirdi
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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti - Son Dakika


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