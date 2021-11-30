Üye Girişi
Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı - Son Dakika

Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı

30.11.2021 15:34

Müge Anlı'nın kısa sürede bulup stüdyoda konuk ettiği Yeliz Kiviz, kendisine büyü yapıp dolandırdığını öne sürdüğü sevgilisi Yadigar Kepçe ile canlı yayında yüzleşti. İki buçuk yıldır birlikte yaşadığı sevgilisinin insanları dolandırdığını, dilenerek kazandığı parayı da yediğini söyleyen öfkeli kadın, ayakkabısını çıkararak sevgilisi Yadigar Kepçe'ye fırlattı.

Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Yeliz Kiviz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul Pendik'ten kayboldu. İki buçuk yıldır birlikte yaşadığı sevgilisinden günlerdir haber alamayan Yadigar Kepçe, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Ancak kısa süre içinde sevgilisinin bulunduğu haberini alan Kepçe, beklediği mutlu sona kavuşamadı.

CANLI YAYINDA AYAKKABISINI FIRLATTI

Müge Anlı tarafından bulunan Yeliz Kiviz, stüdyoya girer girmez kendisini arayan sevgilisine hakaret etmeye başladı. Sahte hocalık yaptığını iddia ettiği sevgilisinin kendisine de bir kahve içirerek büyü yaptığını söyleyen Kiviz, dilenerek elde ettiği parasını Yadigar Kepçe'nin yediğini ileri sürdü. Öfkesine hakim olamayan kadın, ayakkabısını çıkararak sevgilisine fırlattı. Müge Anlı ekibinin ve güvenlik birimlerinin devreye girdiği o anlarda iki sevgili arasında tansiyon yükseldi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı

HIRSIZLIK YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

İki buçuk yıl önce otogarda tanıştığı Yadigar Kepçe ile nikahsız birliktelik yaşayan Yeliz Kiviz, bu süre zarfında hem fiziksel hem sözlü şiddete maruz kaldığını iddia etti. İlişkileri boyunca dilendiğini ve babasından kalan maaşı kullanarak evi geçindirdiğini belirten Kiviz, bu süre içinde hırsızlık da yaptığını fakat suçunun bedelini ödediğini dile getirdi. Sevgilisinin şiddetine dayanamadığı için evi terk ettiğini ifade eden Yeliz Kiviz, pek çok insanı memur ve imam olduğunu söyleyerek dolandırdığını ileri süren Yadigar Kepçe ile bir daha görüşmek istemediğini kaydetti.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı
Müge Anlı'da ortalık karıştı! Genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı
Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı

Pazartesi, Müge Anlı, Pendik, Kasım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz! 15:46 Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz! Samsung, Volkswagen'e çip üretecek 15:32 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!

Son Dakika Haberleri
15:34 Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı
15:31 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek
15:25 Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu
15:18 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü
15:15 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!
15:12 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!
15:03 Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!
14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti
14:53 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı
Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı         
15:48
Zehirli gözlemeyle babasının ölümüne sebep olan kadın ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet Zehirli gözlemeyle babasının ölümüne sebep olan kadın ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet         
15:36
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement