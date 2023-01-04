Müge Anlı'nın daha önce "Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini" diyerek azarladığı adamdan sert çıkış: Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme - Son Dakika
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Müge Anlı'nın daha önce "Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini" diyerek azarladığı adamdan sert çıkış: Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme

04.01.2023 16:21

Müge Anlı'nın daha önce "Bacaklarıma bakma, senin beynini ararım" diyerek azarladığı adam, Anlı'nın kendisine kızmasına tepki göstererek, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında sinirler gerildi. Anlı ile çok sayıda kadın taciz ettiği iddiasıyla hakkında sayısız şikayet bulunan Sinan Sardoğan arasında kavga çıktı.

"BAK MÜGE HANIM ADAMI SİNİRLENDİRME"

Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, bugünkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine patlayan Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen beyninden kan getireceğim diyordun niye getirmedin. Hadi getir" dedi. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı.

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MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Sinan Sardoğan, önceki günkü yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalanmıştı. O anları fark eden Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini" demişti. Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savunmuştu.

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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın daha önce 'Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini' diyerek azarladığı adamdan sert çıkış: Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın daha önce "Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini" diyerek azarladığı adamdan sert çıkış: Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme - Son Dakika
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