Canlı Yayında Ortalık Karıştı! Müge Anlı İsyan Etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kayıplara karışan 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın konusu işleniyor. 15 yaşında kızı Yasemin Salman'dan yaklaşık 1 aydır haber alamayan Sevim Hanım, kızını Nurettin (48) adlı bir adamın kaçırdığını iddia etmişti.

Nurettin Arslan, Müge Anlı'nın yayınları sonrası canlı yayına görüntülü bağlandı. Müge Anlı "Nurettin Bey, siz 48 kızımız 15 yaşında. Sizin bu kızla ne alakanız var arkadaşım?" diye sorunca ortalık karıştı.

ACILI ANNEYİ ÇİLEDEN ÇIKARAN SÖZLER

Nurettin Arslan'ın Yasemin Salman'la bir alakası olmadığını söyledi. "Daha önce birlikte çalışmıştık. Tanışıklığımız oradan geliyor." diyen Nurettin Arslan'ın sözleri Sevim Hanımı çileden çıkardı.

Müge Anlı'nın "Peki senin servisinde ne arıyor bu kız?" sözü üzerine anne Sevim hanım "Buraya gelsene." diyerek Nurettin Bey'e tepki gösterdi.

Nurettin Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karakolluk olduk ailesiyle. Gittim ifade verdim. Kendileri de oradaydı, kız da. Kız, yurttan mı kaçmış ne? Ondan sonrası bende yok."

KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Müge Anlı, Nurettin Arslan'ı "Görüştün görüştün şimdi haber alamıyor musun kızdan?" diye sorarak köşeye sıkıştırdı.

Müge Anlı'nın "Sana son kez soruyorum bu çocuk nerede? Sen bu kızla sevgili miydin değil miydin? Kızın evinin orada kedi gibi neden dolaşıyordun." sorusunu Nurettin Arslan "Onun bir alacağı vardı ben o yüzden oradaydım. Ayrıca iddia edildiği gibi kızların üzerine araba sürmedim. Kızım gel şu paranı al dedim." diye yanıtladı.

Müge Anlı'nın "Savcılığa ifade verdiniz mi? Anneyi şikayet etmek için mi yoksa konuyla ilgili mi ifade verdiniz? Şimdi ekrana bir fotoğraf getireceğim eminim ki savcılık harekete geçecektir." sözleri sonrası stüdyo bir anda karıştı.

15 yaşındaki Yasemin Salman'a arkadan sarılan Nurettin Arslan tepki topladı.

"SEN ELİN ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALIP..."

Acılı anne "Öldüreceğim seni!" diye feryat figan bağırırken Müge Anlı, "Sen elin çocuğunu nasıl kucağına alıp da bu fotoğrafı çektiriyorsun. Sen elin çocuğunu nasıl kucağına alıp da bu fotoğrafı çektiriyorsun. Bir baba, bir amca bile kızını böyle kucağına almaz." diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana yansıtılan fotoğraf üzerine Nurettin Arslan'ın "Bu kötü niyetle çekilmiş bir fotoğraf değildir." sözleri akıllara durgunluk verdi.

GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına görüntülü bağlanan Nurettin Arslan, canlı yayında polis tarafından gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alındığı anlarda stüdyoda alkışlar yükselirken Müge Anlı da "Bu fotoğrafa bu kelepçe" sözleriyle alkışlara eşlik etti.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı evlidir. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

Müge Anlı, 2022'nin yaz aylarında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.