Canlı yayında ilginç anlar! Yayın konuğu tarafından kolundan öpülen Anlı, kendisini dezenfekte etti - Son Dakika
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Canlı yayında ilginç anlar! Yayın konuğu tarafından kolundan öpülen Anlı, kendisini dezenfekte etti

24.04.2023 14:47

30 yıllık eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan kadın, canlı yayında yaptığı hareketle izleyenleri şaşırttı. Yayında kocasına seslenen kadın, yanına gelen Müge Anlı'nın kolundan sert bir şekilde öptü. Neye uğradığını şaşıran Anlı ise "Bu nasıl bir öpmedir? Kolum moraracak" diyerek kendisini dezenfekte etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına başvuran Güler Hanım, 1 yıl önce ortadan kaybolan 30 yıllık eşini bulmak için yardım istedi. Eşinin sosyal medya üzerinden kadınlarla konuştuğunu ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan kadın, yanına gelen Anlı'ya önce sarılmak istedi sonra da kolundan sert bir şekilde öptü.

"EŞİM, SOSYAL MEDYADAN KADIN BULUYOR"

Eşine çağrı yaparak geri gelmesini isteyen Güler Hanım, "Bir sene önce Balıkesir'de kayboldu. Telefonda tanıştığı kadınlar bunu dolandırarak parasını yemiş. 5 sene önce İstanbul'dan bir kadın bulmuş. Ben bunların birlikte pasta yerken yüzük taktıkları fotoğrafı görünce kadına ulaşıp bırakmasını istedim. Ben onu bıraktırdıktan sonra bu sefer de Mersin'de bir kadın bulmuş. Kadının yanına gitti ve 1 sene orada kaldı. Oğlumla Mersin'e gidip onu çürük bir binanın içinde bulduk. Onu affettim ve eve getirdim 1 hafta sonra yine gitti. Kocamı arıyorum. Buraya da ona hesap sormak için geldim. Biz birbirimize çok aşıktık beni hep 'tombalağım' diye severdi" dedi.

Canlı yayında ilginç anlar! Konuk, hayranı olduğu Müge Anlı'yı kolundan öptü

MÜGE ANLI'YI ÖPTÜ

Canlı yayında Müge Anlı ile bir araya gelen kadın, önce ünlü isme sarılmak istedi. Koronavirüs nedeniyle geri çevrilen Güler Hanım, hızını alamayıp Anlı'yı kolundan öptü. Kadının öpmesiyle neye uğradığını şaşıran Anlı, "Allah Yarabbim. Tükürüklü tükürüklü öptü" dedi. Kolunu dezenfekte etmek için yerine giden Anlı, "Benim tenim çok hassas, kesin moraracak. Siz de şahitsiniz" dedi.

Canlı yayında ilginç anlar! Konuk, hayranı olduğu Müge Anlı'yı kolundan öptü
YORUMLAR (6)
  • Esma Konuklar: Hani virüsler varya ben dört yıldır kimseyle tokalaşmıyoorum haklı buluyorum oda bundan dolayı yapıyor korkmak çok insalcıl birşey Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Ayse Üstün: Bence yaptığı kendini beğenmek bilmiyorki o insanlar sayesinde ekmegini kazanıyor ha tamam hastalık var opturmeyebilir ama kameranin karsisinda elini dezenlemek hiçte hos degil Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Abdullah Karakose: Cahillik rezillik eğitimsizlik herşey var o kadında muge hanım doğru olanı yapmış biraz ciddiyet ya Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında ilginç anlar! Yayın konuğu tarafından kolundan öpülen Anlı, kendisini dezenfekte etti - Son Dakika


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