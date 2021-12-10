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Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu

10.12.2021 20:35

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, mini elbisesiyle verdiği pozla sosyal medyada çok konuşuldu. 47 yaşındaki Anlı'ya kısa sürede yarım milyona yakın beğeni geldi.

Müge Anlı, programdan arta kalan zamanlarında sosyal medyada vakit geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kendisine hediye gelen oyuncak ayılarla fotoğrafını paylaşan Anlı, "Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum." notunu düşmüştü.

MİNİ ELBİSESİYLE ORTALIĞI KASIP KAVURDU

Bugün de mini elbisesiyle habersiz çekilen fotoğrafını paylaşan 47 yaşındaki Müge Anlı, "Instagram'ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim. Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazimin habersiz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi." notunu düştü.

YARIM MİLYON BEĞENİ

Anlı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde yarım milyona yakın beğeni aldı. Ünlü sunucunun fiziğine övgü dolu yorumlar yapıldı.

İşte Müge Anlı'nın pozu;

Kısacık elbisesiyle poz veren Müge Anlı'ya kısa sürede yarım milyona yakın beğeni geldi
Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu
Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu
Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu
Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın sosyal medya paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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