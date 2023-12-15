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Murat Boz... 'SÜTYEN MARKASINDAN TEKLİF GELDİ!' - Son Dakika
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Murat Boz... 'SÜTYEN MARKASINDAN TEKLİF GELDİ!'

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen ve fit vücuduyla dikkat çeken Murat Boz, şimdiki halinin aksine 2012 yazında tatil sırasında teknede çekilen fotoğrafları ile uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Ünlü popçu, kilo aldığı günlerde büyüyen göğüsleri nedeniyle yaşadıklarını anlattı ve çarpıcı bir itirafta bulundu.

Murat Boz... \'SÜTYEN MARKASINDAN TEKLİF GELDİ!\'
15.12.2023 - 17:14,
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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Murat Boz, 11 yıl önce yaz tatili esnasında çekilen fotoğraflarla çok konuşulmuştu. O dönem yayınlanan kareler ve hakkında yapılan haberlerden dolayı çok sinirlendiğini söyleyen 43 yaşındaki şarkıcı, bir sütyen markasından da reklam teklifi geldiğini itiraf etti.

"BİR GÜN KALKTIM, MANŞETTEYDİM"

Melis İşiten'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan 'Zaten Şov' programınına konuk olan Murat Boz, "Tatildeydim. Bir gün kalktım ve gazetenin manşetindeydim. O zaman bu kadar hoş karşılamadım, sinirlendim" açıklamasını yaptı.

Murat Boz teknede görüntülenmişti Sütyen markasından teklif aldım

"ÇOK CİDDİ PARA VERİYORLARDI"

Ben o memeleri gördüm, tatil benim için o an bitti. Tabii ki şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert etmezdim. O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı. Şu anki kafam olsa saniye düşünmem kabul ederdim.

Murat Boz teknede görüntülenmişti Sütyen markasından teklif aldım

İtirafıyla sunucu ve izleyicilere büyük şaşkınlık yaşatan yakışıklı popçu, "O dönem yaşananların spora önem vermemde katkısı var çünkü bayağı bir üstümden geçtiler" dedi.

Murat Boz teknede görüntülenmişti Sütyen markasından teklif aldım

'GÖĞÜS KÜÇÜLTME AMELİYATI' İDDİASI

Kilolu günlerinden sonra düzenli spor yapmaya başlayan ve sıkı bir diyet programı uygulayan Murat Boz, şimdilerde sosyal medyada yaptığı kaslı paylaşımlarıyla binlerce beğeni alıyor. Ünlü ismin basına yansıyan fotoğraflar sonrası göğüs küçültme ameliyatı olduğu iddia edilmişti.

Murat Boz teknede görüntülenmişti Sütyen markasından teklif aldım

Kaynak: Magazinkolik
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Melis İşiten, Murat Boz, YouTube, Tatil, Magazin, Son Dakika

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