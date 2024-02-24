Mustafa Uslu: Türkiye\'de film çekmek zor, icralık oldum

' Müslüm', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve 'Ayla' gibi çok izlenen sinema filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, '2. Sayfa'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"4.5 MİLYON DOLAR HARCADIK"
Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon TL) harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.
Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.
"ÇOCUKLARIMIN OKUL TAKSİDİNİ ÖDEMEKTE ZORLANIYORUM"
" Serdar Ortaç'ın kumar borcunu yedi defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi" diyen Uslu, "Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum" şeklinde konuştu.
"ALMANYA'DA YAŞAYACAĞIZ"
Oyuncu Sinem Öztürk ile evli olan Mustafa Uslu, "Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız.
Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.
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