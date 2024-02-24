Mustafa Uslu: Türkiye'de film çekmek zor, icralık oldum - Son Dakika
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Mustafa Uslu: Türkiye'de film çekmek zor, icralık oldum

Mustafa Uslu: Türkiye\'de film çekmek zor, icralık oldum

Müslüm, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi çok izlenen sinema filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Türkiye'de film çekmenin zor olduğunu belirterek, Neşet Ertaş filmine harcadıkları 4.5 milyon dolarlık bütçenin mahkeme kararıyla engellendiğini ve bu nedenle icralık olduğunu açıkladı. Uslu, ayrıca çocuklarının okul taksitini ödemekte zorlandığını ve Almanya'ya taşınacaklarını duyurdu.

24.02.2024 22:14  Güncelleme: 22:16
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' Müslüm', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve 'Ayla' gibi çok izlenen sinema filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, '2. Sayfa'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"4.5 MİLYON DOLAR HARCADIK"

Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon TL) harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.

Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum

"ÇOCUKLARIMIN OKUL TAKSİDİNİ ÖDEMEKTE ZORLANIYORUM"

" Serdar Ortaç'ın kumar borcunu yedi defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi" diyen Uslu, "Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum" şeklinde konuştu.

"ALMANYA'DA YAŞAYACAĞIZ"

Oyuncu Sinem Öztürk ile evli olan Mustafa Uslu, "Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız.

Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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