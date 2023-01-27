Müzik yapımcısı Berkay Ören yükselişini sürdürüyor

Türkiye'de gün geçtikçe gelişmekte olan müzik sektörü çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bunların arasında iki yıl önce İstanbul'a gelerek müzik yapmaya başlayan Berkay Ören'de yer alıyor.

"KISA KISA BEATLER YAPMAYA BAŞLADIM"

Müziğe nasıl başladığını açıklayan Ören, "Arkadaşım müzik ile ilgiliydi kendimi orada fark ettim ve kısa kısa beatler yapmaya başladım. Sonrasında keyif alarak müzik konusunda kendime güvenmeye başladım. Birçok sektörde yer alıyorum ancak müzik yapmak benim için bambaşka." diyerek konuşmasını bitirdi.

"HEDEFİM DAHA İYİ YERLERE GELMEK"

Sempatik ve yakışıklı müzisyen hedefinin daha iyi yerlere gelmek olduğunu ve bunu başaracağına inandığını söyledi. Instagramı aktif olarak kullanangenç sosyal medya fenomeni paylaşımları ile birlikte genç kişilerin ilgi odağı oldu. İstanbul'da yaşamakta olan Berkay Ören, bir çok kaliteli iş ortaya koyarak medyada yerini kolayca aldı ve birçok kişinin dikkatini çekti. Güzel işler çıkaran Müzisyen Berkay Ören yükselişini sürdürüyor.