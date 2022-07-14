Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık - Son Dakika
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Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık

14.07.2022 10:30

Hiç bilinmeyen bir anısını anlatan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, konuk olduğu programda erken yaşta şarkıcı olduğu için derslerde hep uyuduğunu bu yüzden Alişan'la birlikte okuldan atıldıklarını itiraf etti.

Konyalım, Dene Bakalım ve Beyaz Atlım gibi unutulmaz şarkılarla bir döneme damga vuran sevilen sanatçı Nadide Sultan, A Para'da yayınlanan Sonat Bahar ve Sinan Özendincik'in sunumunu üstlendiği Biz Bize programına konuk oldu. Eğitim kariyerinden bahseden Sultan, Alişan'la ilgili bilinmeyen bir anısını da anlattı.

"ALİŞAN'LA BERABER OKULDAN ATILDIK"

Müzik kariyerine çok erken yaşlarda başladığı için yaşadığı zorlukları anlatan 45 yaşındaki Nadide Sultan, "Okuldayken sahneye çıkmak yasaktı. Ben gizli çalışırdım. Derslerde uyuyordum, üstümü örterlerdi. 'Vuslata Beş Kala' çıktı, öğretmenlerin azarlamasından korktum, gitmedim okula. İki kez dondurdum kaydımı, sonra atıldım. Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim. Annem istemedi şarkıcı olmamı. Üniversiteyi bitirdim, doktoraya başladım. Ama evlilik ve bebekle yürütmek zor" şeklinde konuştu.

Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı: Birlikte okuldan kovulduk
Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı: Birlikte okuldan kovulduk
Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı: Birlikte okuldan kovulduk
Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı: Birlikte okuldan kovulduk
YORUMLAR (2)
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Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi... Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi... Bayram Sabahı Acı Haber Geldi! Bayram Sabahı Acı Haber Geldi!

Nadide Sultan, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık - Son Dakika
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