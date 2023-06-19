Nazar boncuklu bileklik satan girişimcinin kazancı sosyal medyada gündem oldu

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen videonun konusu bir internet sitesinde nazar boncuklu bileklik satan kişinin kazandığı paralar...

"MEVLAM YÜRÜ YA KULUM DEMİŞ"

Yaptığı işten balya balya kazandığı paraları paylaşan girişimcinin videosu kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Videonun altına "Mevlam yürü ya kulum demiş" şeklinde yorumlar yapıldı.