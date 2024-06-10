Nazım Hikmet'i Anma Etkinliği - Son Dakika
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Nazım Hikmet'i Anma Etkinliği

Altıeylül Belediyesi, Nazım Hikmet'in vefatının 61. yıl dönümünde bir anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte şairin şiirleri okundu ve sanatçılar tarafından seslendirildi.

10.06.2024 17:31
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Türk edebiyatının usta şairi Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 61. yıl dönümünde Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Ayyıldız Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinliklerle andı.

Başkan Şehirli: "Büyük usta Nazım Hikmet'i şiirleriyle andık'

Vefatının 61. yıl dönümünde Nazım Hikmet Ran'ı sevgi ve saygıyla andıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, " Nazım Hikmet'in Davet şiiriyle sözlerime başlamak isterim. 'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim." Evet, büyük üstat bu vatan bizim derken bize öğrettiği vatan sevgisini milliyetçiliği, kendi samimi diliyle öğrettiği, laikliği ve devrimciliği, hepimizin üzerinde emeği olan yön veren yol gösteren büyük ustayı bugün burada anmak için toplandık. Etkinlik öncesinde Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyan öğretmenlerimize de saygılarımı sunuyorum"dedi.

Nazım Hikmet'in şiirlerini seyirciyle buluşturdular

Anma programı içerisinde Nazım Hikmet'in şiirlerine gönül vermiş olan Sinan Kara '20. Asra Dair' şiiri, Elvan Karakaya 'Ben Senden Önce Ölmek İsterim' adlı şiiri, Şener Altun 'Kadınlarımız' adlı şiiri, Levent Genç 'Karıma Mektup' adlı şiiri ve Kemal Şeker ise 'Vatan Haini' adlı şiiri okuyarak ölümünün 61. Yıl dönümünde Nazım Hikmet'in şiirleriyle andılar.

Sanatçı Onur Yaman okumuş olduğu şarkılarla Nazım Hikmet'i anlattı

Nazım Hikmet Ran'ın şiirlerini seslendirenlerin ardından sanatçı Onur Yaman'ın okumuş olduğu Nazım Hikmet'in eserleri büyük beğeni topladı. Yaman'ın seslendirdiği; Karlı Kayın Ormanında, Memleketim, Seviyorum Seni şarkılarına eşlik eden Altıeylüllüler Nazım Hikmet'in şiirlerine, eserlerine hep bir ağızdan söyledi.

Etkinliğe Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erden Köybaşı, Belediye Başkan Yardımcıları; Tayfun Canlı, Serdar Karakaş, Özel Kalem Müdürü Ahmet Deniz, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil Baran, İmar ve Şehircilik Müdürü Ebru Bağcıoğlu, Kültür İşler Müdürü İsmail Balcan, Cumhuriyet Halk Partili gençler ve Altıeylüllü vatandaşlar katılım sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Nazım Hikmet'i Anma Etkinliği - Son Dakika

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