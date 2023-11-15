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Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı - Son Dakika

Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı

Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı
15.11.2023 15:38  - Güncelleme: 15:52

Usta oyuncu Nebahat Çehre, bir inşaat firmasından gelen 10 milyon TL ve bir dairelik reklam teklifini Kahramanmaraş merkezli depremde evlerin yerle bir olmasından çok etkilendiği için reddetti.

Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs rolüyle geniş bir hayran kitlesi bulunan usta oyuncu Nebahat Çehre'ye bir inşaat firmasından 2024 yılında satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif geldi. Ancak usta oyuncu 10 milyon TL ve siteden bir ev teklif edilen reklam anlaşmasını depremde evlerin insanlara mezar olmasından çok etkilendiği için reddetti.

"REKLAMINI YAPTIĞIM EVLER YIKILIRSA KAHROLURUM"

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde binlerce insanın vefat ettiği depremden çok etkilenen oyuncu, inşaat firmasından gelen milyonlarca liralık teklifi geri çevirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" ifadelerini kullandı.

Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı
Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı
Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı
Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı

Nebahat Çehre, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nebahat Çehre, inşaat firmasından gelen 10 milyon reklam teklifini reddetti! Nedeni alkış topladı - Son Dakika
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