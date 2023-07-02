Nefise Karatay'ın mayolu pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Nefise Karatay'ın mayolu pozu sosyal medyayı salladı

02.07.2023 15:50

1997 yılında İnterstar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Nefise Karatay, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar gündeme geldi. 47 yaşındaki Karatay, ayna karşısında mayolu poz verdi. Karatay, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle hayran bıraktı.

90'lı yılların sonunda İnterstar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen ve ardından profesyonel mankenlik kariyerine başlayan Nefise Karatay, Şovmen Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı çalkantılı ilişki sonrasında gözlerden kaybolmuştu. Karatay, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 47 yaşındaki ünlü isim mayolu pozuyla büyüledi.

AYNA KARŞISINDA MAYOLU POZ

2012 yılında Yusuf Day ile evlenen Nefise Karatay 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren Karatay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Güzelliği ile hayran bırakan Nefise Karatay, ayna karşısında verdiği mayolu pozuyla yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Nefise Karatay'dan ayna karşısında mayolu poz! Hayranları güzelliğini tarif edecek kelime bulamadı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Göcek'te tekne tatilinin keyfini çıkaran Nefise Karatay'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Karatay'ın güzelliğini tarif edecek kelime bulamadı.

Nefise Karatay'dan ayna karşısında mayolu poz! Hayranları güzelliğini tarif edecek kelime bulamadı

Nefise Karatay Emret Komutanım, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Annenin Günahı, Direniş Karatay, Eltiler gibi birçok dizide rol almıştı.

Nefise Karatay'dan ayna karşısında mayolu poz! Hayranları güzelliğini tarif edecek kelime bulamadı
Nefise Karatay'dan ayna karşısında mayolu poz! Hayranları güzelliğini tarif edecek kelime bulamadı
Nefise Karatay'dan ayna karşısında mayolu poz! Hayranları güzelliğini tarif edecek kelime bulamadı
Nefise Karatay'dan ayna karşısında mayolu poz! Hayranları güzelliğini tarif edecek kelime bulamadı
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Nefise Karatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nefise Karatay'ın mayolu pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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