Kadir Doğulu'nun kendisini aldattığı iddiaları gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, günler süren aranın ardından paylaşım yaptı - Son Dakika
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Kadir Doğulu'nun kendisini aldattığı iddiaları gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, günler süren aranın ardından paylaşım yaptı

29.04.2023 15:03

Eşi Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında kadınlarla görüntülendiği iddiaları sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Neslihan Atagül, tüm bu yaşananların ardından eşiyle birlikte Azerbaycan'a seyahat etti. Atagül, Azerbaycan'dan bulunduğu paylaşımla sessizlik orucunu bozdu.

3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliği, geçtiğimiz günlerde Doğulu'nun eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından sıkıntıya girdiği iddia edilmişti.

AZERBAYCAN'A UÇTULAR

İhanet söylemlerine aldırış etmeyen Neslihan Atagül'ün boşanmak için adım atacağı düşünülürken, ikili el ele Azerbaycan'a uçtu.

Kadir Doğulu'nun ihanetine uğradığı söylenen Neslihan Atagül'den ilk paylaşım

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

O günden bu yana sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Neslihan Atagül birlikte gittikleri Azerbaycan'dan paylaşım yaptı. Ayna karşısında verdiği pozunu siyah beyaz filtre ile paylaşan Atagül, Haydar Aliyev Kültür Merkezini'de paylaşımının devamına ekledi.

Kadir Doğulu'nun ihanetine uğradığı söylenen Neslihan Atagül'den ilk paylaşım

"MUTLULAR"

Sosyal medyada paylaşılan bazı karelerde, ikilinin çıktıkları seyahatte de oldukça mutlu oldukları dikkat çekti.

Kadir Doğulu'nun ihanetine uğradığı söylenen Neslihan Atagül'den ilk paylaşım
YORUMLAR (1)
  • Murat: Nasıl etkisi altındaysa bu kenanin kızım git kendine adam gibi birini bul yazık sana Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Son günlerde gündemden düşmeyen Kadir Doğulu, eşi ile birlikte Azerbaycan'a gitti! Son günlerde gündemden düşmeyen Kadir Doğulu, eşi ile birlikte Azerbaycan'a gitti!

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Doğulu'nun kendisini aldattığı iddiaları gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, günler süren aranın ardından paylaşım yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Doğulu'nun kendisini aldattığı iddiaları gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, günler süren aranın ardından paylaşım yaptı - Son Dakika
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