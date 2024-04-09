Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş dizilerindeki başarısının ardından şimdi de Şahane Hayatım dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Daha Koç şirketine ait helikopterin önünde fotoğraf çekimi yapan Nesrin Cavadzade, Ali Koç'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notunu düştü. Oyuncu daha sonra helikopter ile verdiği pozları yeniden yayınlayarak "Hatırlamayanlar için" ifadelerini kullandı. İkili fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.
Ege, müzik sektörünün değiştiğini ancak hala arabesk müziğin etkisinde olduğunu söyledi. Müzik endüstrisinin temelinde hala arabesk olduğunu belirten Ege, Türkiye'deki en büyük müzikal problem olarak bunu gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Ege'nin yeni çalışmalarını okur severlerle buluşturacağı ve 2025 yılında bir plak çıkarmayı planladığı da belirtildi.
Bayramın heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla yaşanıyor. Bu hafta sahnelenecek 16 oyunumuz seyircimizle buluşmak için gün sayıyor.
Başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Dereoğlu, özel hayatından bahsederek Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı. İlk evliliğini genç yaşta yaptığını ve beceremediğini söyleyen Dereoğlu, boşanma sürecinin hızlı olduğunu ve anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirtti.
2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Bir görüntüde Yılmaz'ın sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü de görüldü.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Nebioğlu, zenginliği doğayla iç içe olmayı, köy hayatını ve basit yaşamı tanımlarken, bazı insanların ise maddi varlıkları ve lüks yaşamı zenginlik olarak gördüğünü belirtti. Nebioğlu, son paylaşımında ise Akpınar ailesine zenginliğin ne olduğunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Survivor All Star'dan elenen ve sonrasında ortalıktan kaybolan Poyraz'dan video geldi. Günlerdir Dominik'te olan Poyraz, ''Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum'' dedi.
Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın Kara Sevda bestesini çaldı. Grubun performansı alkış toplarken Işıklı'dan da yorum gecikmedi.
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