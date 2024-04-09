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Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş dizilerindeki başarısının ardından şimdi de Şahane Hayatım dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Daha Koç şirketine ait helikopterin önünde fotoğraf çekimi yapan Nesrin Cavadzade, Ali Koç'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notunu düştü. Oyuncu daha sonra helikopter ile verdiği pozları yeniden yayınlayarak "Hatırlamayanlar için" ifadelerini kullandı. İkili fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.