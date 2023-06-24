Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var - Son Dakika
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Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var

24.06.2023 10:14

Titanik'in enkazını görmek için Atlantik Okyanus'a dalan ve 3 bin metrede patlayarak içindeki 5 kişiyi öldüren denizaltıyla ilgili ünlü rapçi Nicki Minaj'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Nicki Minaj "Bazı insanların hayatları boyunca çalışmalarına rağmen 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Bu parayı batan bir gemiyi görmek için harcadınız" dedi.

21 Haziran 2023 tarihinde, ünlü Titanik batığını ziyaret etmekte olan denizaltı, dalışından yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra kayboldu. Titan adlı küçük denizaltında patlama meydana geldiği ve 5 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj Milyarder yolcuların gezi için 250 bin dolar ödemesini eleştirdi.

250 BİN DOLAR ÖDEMİŞLERDİ

Denizaltıdaki kişiler arasında İngiliz milyarder Hamish Harding, OceanGate CEO'su Stockton Rush, Titanic'in ünlü kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve denizaltı enkazını ziyaret etmek üzere gelen Dawood'un 19 yaşındaki oğlu Süleyman bulunuyordu. Bu beş kişi, Titanik enkazını görmek için kişi başı 250 bin dolar ödemişti.

Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var eleştiren de

NİCKİ MİNAJ'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Aceshowbiz.com'da yer alan habere göre "Queen Radio" adlı radyo programında konuşan 40 yaşındaki Minaj, tüm dünyanın konuştuğu konuyla ilgili tartışma yaratan sözler sarf etti. Ünlü rapçi "Hiç kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'e bakmak için okyanusun derinliklerine indiklerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışmalarına rağmen 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz 250 bin doları bir denizaltıya atlayıp, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmeye gitmek için harcadınız." yorumunu yaptı. Ünlü ismin sözleri birçok kişinin tepkisini çekerken, bazı kişiler Nicki Minaj'ın sözlerine hak verdi.

Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var eleştiren de
Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var eleştiren de
Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var eleştiren de
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: Titanik bahane minaj şahane Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Titanic enkazı denizaltının patladığı söylendiği yerden binlerce metre daha derinde olması ve denizaltı yapılırken ne kadar basınca dayanır hesapları yapıldı mı? Eğer yapılıp güven verildi ise bu patlama çok garip!!?? Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Gökhan Ugurlu: Ölüye sevinilmez ama, gel bir ihtiyaci olan kişiye yardim et deseler etmezler. Parayla rezil olmak işte bu.... enkazi görsen ne olur görmesen ne olur Cevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
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Nicki Minaj, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var - Son Dakika
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