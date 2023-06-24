Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var

21 Haziran 2023 tarihinde, ünlü Titanik batığını ziyaret etmekte olan denizaltı, dalışından yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra kayboldu. Titan adlı küçük denizaltında patlama meydana geldiği ve 5 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj Milyarder yolcuların gezi için 250 bin dolar ödemesini eleştirdi.

250 BİN DOLAR ÖDEMİŞLERDİ

Denizaltıdaki kişiler arasında İngiliz milyarder Hamish Harding, OceanGate CEO'su Stockton Rush, Titanic'in ünlü kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve denizaltı enkazını ziyaret etmek üzere gelen Dawood'un 19 yaşındaki oğlu Süleyman bulunuyordu. Bu beş kişi, Titanik enkazını görmek için kişi başı 250 bin dolar ödemişti.

NİCKİ MİNAJ'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Aceshowbiz.com'da yer alan habere göre "Queen Radio" adlı radyo programında konuşan 40 yaşındaki Minaj, tüm dünyanın konuştuğu konuyla ilgili tartışma yaratan sözler sarf etti. Ünlü rapçi "Hiç kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik'e bakmak için okyanusun derinliklerine indiklerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışmalarına rağmen 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz 250 bin doları bir denizaltıya atlayıp, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmeye gitmek için harcadınız." yorumunu yaptı. Ünlü ismin sözleri birçok kişinin tepkisini çekerken, bazı kişiler Nicki Minaj'ın sözlerine hak verdi.