Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşilçay, katıldığı programda Asmalı Konak dizisinden teklif aldığı süreci anlattı.

04.03.2025 09:36  Güncelleme: 09:53
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, Fatih Altaylı'nın programına konuk olarak katıldı. Program sırasında samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir zamanların favori dizisi olan Asmalı Konak'da nasıl yer aldığı ile ilgili konuştu.

"TEKLİFLER GELİYORDU AMA KABUL ETMEDİM"

Dizide Özcan Deniz'in canlandırdığı Seymen'in büyük aşkı Bahar karakterine hayat veren Yeşilçay, "Asmalı Konak teklifi nasıl geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben İkinci Bahar'ı bitirdim. Okulda son 6 ayım kalmıştı. 'Hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim, önce okulu bitireceğim' dedim. O dönemde birçok projeden çok iyi teklifler geldi ama 'Nasıl olsa yine gelir' diyerek kabul etmedim. Okulu bitirdim ve bir anda hiç teklif gelmedi. Hemen unutulmuşum. O an sektörde işlerin nasıl yürüdüğünü anladım ve İzmir'e, ailemin yanına geri döndüm."

"ASMALI KONAK KARİYERİMİ DEĞİŞTİRDİ"

Zorlu sürecin ardından yönetmen Abdullah Oğuz'dan gelen bir telefonla yeniden İstanbul'a döndüğünü belirten Yeşilçay, "Önce başka bir projede yer aldım ama tutmadı. Sonra Asmalı Konak oldu ve kariyerim yükselişe geçti" dedi.

ASMALI KONAK: BİR DÖNEMİN EFSANESİ

Meral Okay'ın senaryosunu yazdığı, Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak, 2002-2003 yılları arasında ekrana gelmiş ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer almıştı.

Nurgül Yeşilçay\'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı

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Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    öptürmemıs kendını 1 4 Yanıtla
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