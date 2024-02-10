Ödül alan Rahimcan Kapkap\'ın sözleri duygulandırdı: Kaybettiğim babama armağan ediyorum, gururlan

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan rolünü oynayan genç oyuncu Rahimcan Kapkap, başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kapkap, dün akşam düzenlenen İTÜ EMÖS Ödül Töreni'nde "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Oyuncu, ödülünü geçtiğimiz aylarda kaybettiği babasına armağan etti.

"HAYATTA EN ÇOK KIYMET VERDİĞİM AİLEMİ GURURLANDIRDINIZ"

Ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapan Kapkap, "Bunu sizin elinizden almak çok kıymetli… Bugün sadece beni değil, hayatta en çok kıymet verdiğim ailemi de gururlandırdınız. Kızılcık Şerbeti'nin tüm ekibine, yapımcısına, senaristine, yönetmenine, kamera önündeki ve arkasında çay veren Mamuş abimize söz verdim. Teşekkür etmek istiyorum. Yılın en iyi işinde en iyi ekiple oynamak çok kıymetli ve müsaadenizle ödülümü yazın kaybettiğim babama adamak istiyorum… Senin için baba gururlan" diyerek herkesi duygulandırdı.