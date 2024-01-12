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Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben - Son Dakika
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Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Dün akşam bir ödül törenine katılan oyuncu Serenay Sarıkaya, 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Sarıkaya, coşkuyla mikrofona giderken "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek bağırdı.

12.01.2024 - 07:48,  Güncelleme: 08:24
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Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, dün akşam düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Işıltılı göğüs dekolteli bir bluzla geceye katılan Sarıkaya, 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü alıp daha sonra da 'Şahraman' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü aldı.

"AİLE DİZİMİZ 2 BÖLÜM SONRA BİTİYOR"

İkinci kez sahneye çıkan Serenay Sarıkaya, tepkisiyle herkesi şaşkına çevirdi. Şahmaran'daki rol arkadaşı Burak Deniz ile sahneye çıkan Sarıkaya, bir anda mikrofona doğru "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek bağırdı. Oyuncunun kahkaha attığı anlarda Burak Deniz de gülümseyerek tepki verdi. Tören önce basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, "Mutluyum, Aile dizisi bitmeye yakınken böyle bir ödüle denk gelmek çok güzel. 2 haftamız kaldı o yüzden biraz hüzün var. Bu projeye başlarken 30 bölüm diye konuştuk. Yolda değişen bir şey olmadı, hikayemiz bu kadardı. Yeni yolculuklarımıza bakacağız" dedi.

Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
YORUMLAR (2)
  • Aysun Özcan: kızım bır sana bır bana ogreten olmadımı ,, Yanıtla 1 1
  • FATİH ŞAHİN: Türkiye'nin en güzel kadını.. Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben - Son Dakika
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