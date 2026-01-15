'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla öne çıktı. Tören sırasında sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket kameralara yansıdı.
Görüntülerin yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Esmersoy'un "Ünsal'ın üzerini düzelttiğini" savunurken, bazıları ise o anları "Nazar değmesin diye poposunu kaşıdı" şeklinde yorumlayarak farklı değerlendirmelerde bulundu.
Son Dakika › Magazin › Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)