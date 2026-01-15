Ödül törenine Burcu Esmersoy\'un Sinem Ünsal\'a yaptığı hareket damga vurdu

'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla öne çıktı. Tören sırasında sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket kameralara yansıdı.

FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Esmersoy'un "Ünsal'ın üzerini düzelttiğini" savunurken, bazıları ise o anları "Nazar değmesin diye poposunu kaşıdı" şeklinde yorumlayarak farklı değerlendirmelerde bulundu.