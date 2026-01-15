Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu - Son Dakika
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Ödül törenine Burcu Esmersoy\'un Sinem Ünsal\'a yaptığı hareket damga vurdu
15.01.2026 10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy\'un Sinem Ünsal\'a yaptığı hareket damga vurdu
Haber Videosu

Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde tarzıyla dikkat çekerken, sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yönelik yaptığı hareket gündem oldu. Sosyal medyada bazıları bu anı "üzerini düzeltti" diye yorumlarken, bazıları da "nazar değmesin" diyerek farklı bir anlam yükledi.

'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla öne çıktı. Tören sırasında sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket kameralara yansıdı.

FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Esmersoy'un "Ünsal'ın üzerini düzelttiğini" savunurken, bazıları ise o anları "Nazar değmesin diye poposunu kaşıdı" şeklinde yorumlayarak farklı değerlendirmelerde bulundu.

Televizyon, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    paket güzel,akşam bekleriz gruba demek istemis 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
