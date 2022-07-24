Oğuzhan Koç'tan 1 Milyonluk Hediye Yorumu

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlamayı ihmal etmeyen Oğzuhan Koç geçtiğimiz günlerde covid atlatan nişanlısı Demet Özdemir için " Covidi atlattı çok şükür sağlık sıhhat yerinde. Her şey yolunda" açıklamalarında bulundu.

Demet Özdemir'in düğün hediyesi olarak 1 milyon TL değerinde bir saat aldığıyla ilgili soruları da yanıtlayan Oğuzhan Koç, "Düğünü daha yapmadık bende bekliyorum bakalım ne olacak" dedi.

Sonrasında 'Hepsi Geçiyor' şarkısıyla sahneye çıkan Oğuzhan Koç, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin Erbaalı'ya unutulmaz bir gece yaşattı. 'Ben Hala Rüyada' 'Heyecandan' 'Kendime Sardım' gibi sevilen şarkılarını yaklaşık 50 bin kişi hep bir ağızdan söyledi.

Konser bitimi sahneye çıkan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Oğuzhan Koç'a çiçek ve Erbaa Spor forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.