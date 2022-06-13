Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak - Son Dakika
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Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak

13.06.2022 15:23

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından yeni proje hazırlıklarına başlayan Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" olacak. Kaynarca'nın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği dizide partneri ise Pelin Akil olacak.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final yapan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' oldu. Kaynarca'nın aynı zamanda ortağı olduğu 'Güzel Adamlar' şirketinin yapımcılığını da üstleneceği dizinin çekimleri bu ayın sonunda başlayacak.

IŞIL YÜCESOY KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin genel yönetmenliği Onur Tan yaparken Mahinur Ergun ve Alican Yaraş gibi Türkiye'nin önde gelen yazarları kaleme alıyor. Kaynarca, çekimleri yurt dışında da yapılacak olan dizide Cezayir karakterine hayat verecek. Kaynarca'nın annesini usta oyuncu Işıl Yücesoy canlandıracak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu

PELİN AKİL BAŞROLÜ OYNAYACAK

Oktay Kaynarca'nın dizideki partneri de belli oldu. Bu zamana kadar sayısız projede rol alan başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, dizide Kaynarca'nın partneri doktor Firuze'yi oynayacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu
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Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak - Son Dakika
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