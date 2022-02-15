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Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı! - Son Dakika

Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

15.02.2022 22:57
Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!

Tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Olacak O Kadar programında birçok tiplemeyle karşımıza çıkan Ahmet Çevik, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 2018 yılında geçirdiği kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybeden 49 yaşındaki Çevik, tiyatro hayatına devam ederken bir yandan da YouTuberlık yapıyor.

Bir döneme damga vuran Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmiş ve burnunda da kalıcı hasar bırakmıştı. Bu olayın ardından bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı.

Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle ünlenen oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

YOUTUBE KANALI VAR

Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapıyor.

İşte Ahmet Çevik'in yeni hali;

Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle ünlenen oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle ünlenen oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
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Son Dakika Magazin Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı! - Son Dakika
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