Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu - Son Dakika

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu

Son Güncelleme: 21.09.2023 16:57

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan Ömer ve Gamze'nin berber dükkanında seviştiği sahne çok konuşuldu.

Kısa bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluşan Ömer dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın sevişme sahnesi damga vurdu.

SEVİŞME SAHNESİ DAMGA VURDU

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına, Gamze ile Ömer'in sevişme sahnesi damga vurdu. Ömer'in Gamze'ye "Ben yandım, içim küle döndü. En yakın zamanda boşanalım, bitsin bu iş" dediği bir diğer sahne de izleyicide heyecan yarattı.

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gamze'yi hiç beklemediği bir anda karşısında bulan Ömer, yaşadığı acılardan onu sorumlu tutarak boşanmak istediğini söyler. Bu tepkiye şaşırıp kalan Gamze, Ömer'in ona neler yaşadığını hiç sormayışına çok içerler. Kendini yine Vicdan'ın yanında bulan Ömer, onu hem Tahir hem de Gamze ile karşı karşıya getirecek bir çatışmanın fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu

Yanında çalıştığı ailenin sorunlarının ortasında kalan Nisa, giderek kendisine daha bağımlı hale gelen evin hanımı Hülya'nın isteklerine karşı ne yapacağını bilemez. Emine'yi bu hayatın içinden bir an önce kurtarmak isteyen Yaman ise daha hızlı para kazanmak için Emine'yi şüpheye düşürecek bazı yollara başvurur.

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu

Gamze'nin dönüşünün Ömer üzerindeki etkisini gören Reşat oğlu için endişelenmeye devam ederken Gamze'nin borçları konusundaki yardım teklifini de reddeder. Gamze, Ömer'e tüm başına gelenleri anlatmasına rağmen aralarındaki duvarları yıkmayı başaramaz. Kaçıp yine alkole sığınan Ömer'in kendine gelmesi gerektiğini düşünen Gamze'nin ona son bir sürprizi daha vardır.

Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu

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Son Dakika Magazin Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu - Son Dakika
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