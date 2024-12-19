Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar - Son Dakika
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Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar

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Bir dönem 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, yönetmenliğini yaptığı ''Şımarık'' filminin galasına yeni sevgilisiyle katıldı. Ünlü'nün sevgilisine ''Gel hayatım, poz verelim'' diye seslendiği anlara ''Dilber bu fotoğrafa buruk bakar'' yorumları yapıldı.

19.12.2024 10:29  Güncelleme: 10:41
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Kunay Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı "Şımarık" filminin galası gerçekleşti. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in yer aldığı filmin galası büyük ilgi gördü.

ONUR ÜNLÜ GALAYA SEVGİLİSİYLE GELDİ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre galaya, yeni sevgilisiyle katılan yönetmen Onur Ünlü, basın mensuplarının fotoğraf çekmeye çalıştığını fark edince, "Neden koşturuyorsunuz?" diyerek esprili bir şekilde sevgilisini yanına çağırdı.

Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar

"GEL HAYATIM, POZ VERELİM"

"Gel hayatım, poz verelim" diyen Ünlü basına birlikte poz verdi. Daha sonra gazetecilerin "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna Onur Ünlü, "İyi güzel, her şey yolunda" şeklinde cevap verdi.

Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar
Onur Ünlü, bir dönem Hazar Ergüçlü ile aşk yaşıyordu

"DİLBER BU FOTOĞRAFA BURUK BAKAR"

Bir dönem 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü'nün görüntülerine "Aman Dilber görmesin", "Dilber bu fotoğrafa buruk bakar" yorumları yapıldı.

Onur Ünlü\'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar

İnci Taneleri, Hazar Ergüçlü, Kültür Sanat, Onur Ünlü, Yönetmen, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Onur Ünlü'nün yeni aşkı: Dilber bu fotoğrafa buruk bakar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat:
    yine birileri dedesi yaşındakini bulmuş.!! ama olsun onlar laik, çağdaş, sorun yok 9 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yönetmen ya kızları kandırıp eve atıyor 4 0 Yanıtla
  • Ali :
    Simdi sira Icardi Wanda Arda haberi var. Baslik olarak Icardi Wands ya calim atti Arda Barcelona yolcusu 2 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    çağdaşlık adı altında her türlü sapkın zihniyetin resmi 1 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ALLAH BUNLARİ ISLAH ETSİN.. AMCAMI DİCEK BUNA !! 1 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    adam tarz olacam derken pena ya dönmüş 0 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    goim çıktığınız yere 0 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Bence kurtulduğuna sevinmiştir. 0 0 Yanıtla
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