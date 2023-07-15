Orhan Gencebay Beton Zemine Düşerek Hastanelik Oldu - Son Dakika
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Orhan Gencebay Beton Zemine Düşerek Hastanelik Oldu

15.07.2023 14:58

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Anadoluhisarı'ndaki bir restorandan çıkarken teknede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Gencebay, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Gencebay, kazayı atlatmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Önceki gün eşi Sevim Elif Emre ile Anadoluhisarı'ndaki bir restorana giden Orhan Gecebay, Baltalimanı'ndaki yalı dairesi evine mekanın teknesiyle gitti. Teknede inerken dengesini kaybeden Orhan Gencebay, beton zemine düşerek hastanelik oldu.

VÜCUDUNDA EZİLMELER VAR

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, tekneden inerken sert bir şekilde betona düşen Gencebay, kalçası ve sırtını yere vurdu. Acılar içinde kıvranan 78 yaşındaki Gencebay, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın vücudunda kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Büyük bir tehlike atlatan Orhan Gencebay, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Durumunun iyi olduğunu belirten Gencebay, kazanın boyutuna dikkat çekerek "Çok şükür iyiyim. Öneli bir kazaydı, Allah korudu" şeklinde konuştu.

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Orhan Gencebay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Orhan Gencebay Beton Zemine Düşerek Hastanelik Oldu - Son Dakika


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