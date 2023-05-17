Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberlerine sinirlenen eşi Sevim Emre, Elon Musk'a seslendi: Sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun - Son Dakika
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Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberlerine sinirlenen eşi Sevim Emre, Elon Musk'a seslendi: Sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun

17.05.2023 13:06

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medyada öldüğüne yönelik yayılan iddialar üzerine açıklama yaparak "Şükürler olsun, gayet iyiyiz" dedi. Telefonla bağlandığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, hem haberi yapanlara ateş püskürdü hem de Twitter'ın CEO'su Elon Musk'a seslenerek "Sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun" dedi.

Şarkıları ve sesiyle yıllara damga vuran Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay'ın öldüğü yönündeki iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. Söylentilerin ardından açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Gencebay, "Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir" derken eşi Sevim Emre, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak ateş püskürdü.

"ELON MUSK SAHTE HABERLE KOCAMI ÖLDÜRENLERİ BULSUN"

Canlı yayında zaman zaman sinirlenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sevim Emre, şunları söyledi: Bütün dostlarımız perişan oldu, böyle bir çirkinlik olamaz. Bu edep yoksunları insan doğmuşlar ama insan kalamamışlar. Yazıklar olsun, milyonlarca insanı üzdüler. Oğlumuzun aramasıyla haberi öğrendik ve şok olduk. Sabaha kadar telefonumuz durmadı aramayan insan kalmadı. Hepsine saygılar, sevgiler gönderiyorum. Orhan Baba sağlıklı, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben Elon Musk'a sesleniyorum; sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun. Orhan Gencebay dünya çapında bir sanatçı böyle bir şey olamaz."

Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberine ateş püskürdü: Elon Musk sahte haber yapanları bulsun

"HABERİ YAPANLARA TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

"Benim hesabımda paylaşımdan dolayı askıya alındı. Böyle bir terbiyesizlik nasıl yapılır diye söylendiğimde hesabım kapandı. Bu nasıl bir terbiyesizlik nasıl bir zavallılıktır? Hepsine manevi tazminat davası açacağım. Böyle bir şey yaptıklarına onları pişman edeceğim. Bunun peşini asla bırakmayacağım. Tüm insanlara böyle bir şey yapmalarına izin vermeyeceğim. Ben Orhan Bey'in yanında olmasaydım haberi görünce kalp krizi geçirirdim. Allah onu bizi ve evlatlarına bağışlasın. Kötülerden nefret ediyorum. Çok sinirlerim bozuk, Allah kimseye yaşatmasın. Bu şekilde habercilik ve insanlık olmaz. Kendi kötülüklerinde boğulsunlar. Onları Allah'a havale ediyorum."

Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberine ateş püskürdü: Elon Musk sahte haber yapanları bulsun

"BÖYLE İNSANLAR DÜNYAYI KİRLETİYOR"

Biz kendi dünyamızda yaşıyoruz ve kimseye kötülük düşünmüyoruz. Ben kimsenin sayfasına girip kötü yorum bile yapmadım. Ölüm yaşa bakmaz, kime ne olacağı belli olmaz. Herkes yaptığında kendi utansın. Bu tarz insanlardan nefret ediyorum. Böyle insanlar dünyayı kirletiyor. Bunlar yaşadığı için pişman olsunlar. Orhan Bey gayet iyi, onu arayanlarla konuştu iyi olduğunu söyledi."

Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberine ateş püskürdü: Elon Musk sahte haber yapanları bulsun

ORHAN GENCEBAY: MORALİMİZ İYİ, KALE GİBİYİZ

Canlı yayında konuşan Orhan Gencebay, "Şakacı ya da art niyetli biri haber yapmış. Biz rabbimize teslim olan biri olduğumuz için o ne derse o olur. Biz her zaman rabbimin emrine hazırız. Son derece moralimiz iyi, kale gibiyiz. Kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberine ateş püskürdü: Elon Musk sahte haber yapanları bulsun
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Çok ta önemli değil ,haber değeri yok bunun.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberine ateş püskürdü: Elon Musk sahte haber yapanları bulsun Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberine ateş püskürdü: Elon Musk sahte haber yapanları bulsun

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Son Dakika Magazin Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberlerine sinirlenen eşi Sevim Emre, Elon Musk'a seslendi: Sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orhan Gencebay hakkında çıkan ölüm haberlerine sinirlenen eşi Sevim Emre, Elon Musk'a seslendi: Sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun - Son Dakika
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