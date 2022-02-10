Orhan Ölmez "Hadise'nin Yanında Eşantiyon Oldum"

Orhan Ölmez, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'a özel açıklamalar yaptı. Sosyal medyada izlenme sayısının başarı ölçütü olmaması gerektiğini söyleyen Orhan Ölmez, 'Kötü şarkılar, komik insanlar ve hatta saçmalayanlar da çok tıklanıyor' dedi ve ekledi: 'Bir dönem, komik performanslar sergileyen kişileri neredeyse Popstar yapacaktık. Kriterimiz tıklanma sayısıysa o zaman kimse kusura bakmasın ama bizim starımız Ajdar!' Şimdiye kadar özel hayatıyla hiçbir zaman gündeme gelmeyen usta yorumcu, aşklarını neden gizli tuttuğunu, neden bu zamana kadar hiç evlenmediğini ve ikili ilişkilerde nasıl biri olduğunu anlattı. 'Romantikliğim sadece şarkılarda' diyen Orhan Ölmez, 'İlişkilerimde aşırı gerçekçiyim' dedi. Kendisini pesimist (karamsar) biri olarak nitelendiren ünlü şarkıcı şunları dile getirdi: "Her şeyi olumsuzlaştıran bir adamım. Romantik değilim. Şarkı yaparken çok romantik, çok kırılgan, hassas bir adam olma koridoruna giriyorum da bir ilişki yaşarken karşı tarafa 'bir dakika bak romantizm tamam, seviyoruz tamam, başımın tacısın tamam, ama hayatın gerçeklikler üzerine kurulu başka dinamikleri de var' diyorum. Örneğin, her gün eve çiçek alıp giden bir adam asla değilim. Serde Anadoluluk var 'höyt' olabiliyorum. Karşı taraf da doğal olarak 'Nasıl ya, hani sen romantik şarkıların yazarıydın' diyor.

Aşk şarkılarının yazarından itiraf: Romantik değilim bende şefkat ve merhamet yok

Yazdığı ve söylediği şarkılarla müzikseverleri duygu seline sürükleyen Orhan Ölmez, 'hiç romantik biri değilim' dedi. İkili ilişkilerde kendini sorunlu olarak tanımlayan usta şarkıcı, 'Bende şefkat ve merhamet duygusu eksik, bir de sabırsızım. En önemlisi gerçekçiyim. Bütün romantikliğim sadece şarkılarda kalıyor' dedi.

Gülşen yorumu: Terlememek için transparan giyiniyor olabilir

Gülşen'in sahne kıyafetleri sorulduğunda 'Tayt yasaklansın' diyerek espri yapan Orhan Ölmez, 'Belki terleyince şarkı söyleyemiyordur o da rahat olsun diye öyle ince giyiniyordur' dedi ve ekledi: 'Sahneye çıktığımızda şuna dikkat etmeliyiz; Neredesin, kiminle bağ kuruyorsun ve kime, ne anlatıyorsun!'

Benim şarkılarımda yalvarmak yok

Bunu şöyle özetliyorum; insanın hayatında bir takım psikolojik birikimlerini dışarı atması için bazı aktivitelere ihtiyacı vardır. Kimi gider spor, yapar kimi deliler gibi çalışır, bir şeyler dengelenir içeride. Bende müzik yapıp tüm duygusallığı orada atıyorum, geriye bu gerçekçi adam kalıyor. Yani bütün romantizmi sadece şarkılarda yaşıyorum. Şu da bir gerçek benim şarkılarımda çok kırılgan ne olur beni sev diye yalvaran bir adam bulamazsınız, o hale girmeyi şarkılarımda bile olsa asla istemedim. Gerçekçiliğim o şarkılarda da var. Damla damlada mesela arayış var, soru var ama yalvarmak yok. Bir şeyi kırk kere söylersen senin düşünce tarzın olur, bu şarkıları da ben sahnede bin hatta, bin kırk kez söylüyorum. Bu nedenle yazarken sözlere ekstra dikkat ediyorum, çünkü onları tekrar tekrar okuyorum. Şarkıların duruşunun arabesk, kapıları kapatan bir halde olmaması için çabalıyorum. Acı çektiren arabesk değil de, rahatlatan huzur veren şarkılar yapmayı tercih ediyorum."

Acılarımı nakite çeviriyorum

Mutluluğu anlık yaşadığını, genel olarak mutsuz bir ruh hali olduğunu söyleyen Orhan Ölmez, 'mutsuzluğuma çare ararken şöhret oldum' dedi. Orhan Ölmez "Acılarımı nakite çeviriyorum" dersem yalan olmaz" dedi ve ekledi; "Şu cümleyi çok sık duyuyorum 'Adam aşk acısı çekmiş, buna bizi de ortak ediyor. Üstelik bunu yaparken bir de para kazanıyor, duygularını nakite çeviriyor' diyorlar. Esasında o kadar haklılar ki, ama keşke bunu yazmama sebep olan duygularım olmasaydı da, ben de o paraları kazanmasaydım. Gerçekten bedeli ağır bir hal, paha biçemezsiniz bu duruma.

Bende şefkat ve merhamet duygusu yok

Şimdiye kadar neden evlenmediğini sorduğumuz 44 yaşındaki şarkıcı "İkili ilişkilerde romantik olmadığımı söylemiştim. Bu na bir de sabırsızlığım, tahammülsüzlüğüm de eklenince kısmet olmadı. Bir sorun varsa kişi aynayı önce kendine çevirmeli. Ben bu zamana kadar yeterince şefkatli ve merhametli olmadığımı hissettim. Kolay tepki gösterir bir karakterim var sabırsızım. İnce eleyip sık dokuyan biriyim. Biri üç yapıp, bu hareket ya da cümle başka bir şeye işaret deme halleri, sıkılma hallerine girdim, abartılı duygular yaşadığım için evlilik yapamadım. Bir gün daha şefkatli, daha her şeye eyvallah diyen bir ruh haline girersem belki o zaman evlenebilirim" dedi.

Kriterimiz tıklanmaysa starımız Ajdar!

Sosyal medya sayesinde ünlü olan isimleri değerlendirmesini istediğimiz Orhan Ölmez, 'Şu an birçok insanın 'çok kötü, utanç verici, ben izlerken utanıyorum' diyebileceği işler de sosyal medyada çok tıklanıyor. Tıklanma sayısı başarı ölçütü olmamalı. Biz şurada hata yapıyoruz; nitelik ve nicelik konusuna dikkat etmiyoruz. Biz komik performanslar sergileyen kişileri neredeyse Popstar yapacaktık. Onlar bir dönem her kanaldaydılar. Biz kötü ve saçma şeyleri de izliyoruz. Komik dans eden bir amca da fenomen oluyor, kötü şarkı söyleyenler de! Hatırlatırım bir dönem az daha böyle starlar çıkıyordu' dedi.

Çok kötü şarkılar da milyonlarca izlenme alıyor

'Saçmalayınca da ünlü oluyorsunuz' diyen Orhan Ölmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer değer ölçütümüz sayısallık ise orada hata ediyoruz. 'Bu iş bize ne anlatıyor?' diye bir düşünmeliyiz. Çok kötü şarkılar da milyonlar tıklanıyor. Çok kötü ya da komik olan da milyonlar tıklanıyor, kriterimiz tıklanma sayısıysa o zaman kimse kusura bakmasın ama bizim starımız Ajdar! Hedef gösteriyor gibi olmasın Ajdar'a da buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum ama görünen gerçekler var. İnsanlar komik ve saçma bulduğunu da izliyor. Buna bir yerde dur diyecektir sosyal medya kullanıcıları da!"

Romantik şarkıcı katil oldu desinler

Şimdiye kadar birçok film ve dizi projesi geldiğini ama bir türlü gerçek hayata geçiremediklerini dile getiren Orhan Ölmez sevenlerimi şaşırtacak bir projede yer almak isterim. Düşünsenize psikopat bir katil rolünü canlandırdığımı, çok güzel bir ters köşe olur. Bir gün böyle bir fırsat doğarsa mutlaka oynarım. Fakat şarkıcılığımın önüne geçecek şekilde oyunculuk hayalim yok. Günün birinde şarkımı duyduklarında 'Bu falanca dizideki şu karakter değil mi' derlerse gerçekten üzülürdüm' dedi.

'Esasında Kutsi'nin durumu böyle, artık biz onu şarkıcı yönünden çok dizilerde görüyoruz, yeni nesil onu belki de sadece oyuncu zannediyor' şeklindeki sorumuz üzerine Orhan Ölmez, 'Kutsi abiyi çok severim çok saygı duyuyorum. Evet o artık başarılı bir oyuncu, oynadığı karakterlerin hakkını veriyor. Benim önceliğim şarkıcılık. Bu yoldan çok para da kazanabilirdim ama ben müzik sektöründen yeteri kadar para kazanıyorum, arayış içerisinde değilim. Bir gün müzikten para kazanamaz hale gelirsem o zaman oyuncu olmak için bir çaba sarfedebilirim" dedi.

Özcan Deniz'e şarkı verdim diye kızanlar oldu

Kendi şarkılarını dinlerken de ağladığını söyleyen Orhan Ölmez 'Aslında ben şarkıları da kendime yazıyorum. Hani derler ya yiyemeyeceğin yemeği yapma, o hesap! Ben kendi dinlemeyeceğim şarkıyı yapmam, dinletmem. Sabahtan akşama adar kendi şarkılarımı dinliyorum yeminle' dedi.

Orhan Ölmez, "Zamanında 'Özcan Deniz'e Dön Desem şarkısını neden verdin' diye bana kızanlar oldu. Ama bir tek gün pişman olmadım. Kendini ispat etmiş bir isim, ben onun orkestrasında enstrüman çalıyordum 2001, 2002 yıllarında ve şarkımı alıp okuduğunda büyük mutluluk yaşadım. O şarkı onun sesiyle, onun tarzıyla sevildi. Bana da çok güzel kapılar açtı" diye konuştu.

Sahnede tayt yasaklansın!

Son günlerde herkesin konuştuğu Gülşen'in sahne kıyafetlerini Orhan Ölmez'e sorduğumuzda 'Tayt yasaklansın' diye espri yapan romantik şarkıcı sonrasında şunları dile getirdi: 'Toplum içinde bazı değerlere dikkat etmeliyiz. Toplumun değerlerini göz ardı etmemeliyiz. Alan memnun satan memnunsa bir şey diyemem ama sahnede kıyafet izleyiciye karşı saygı göstergesidir. İşin bir de şu yanı var; bir şeyin işlevsel olması önemlidir. Örneğin çok cepli pantolonu neden giyersin çünkü çok cebi vardır, işine yarar o cepler ya da çok ince bir pantolon giyersin içinde rahatım dersin. Sahneye çıkan kişi de belki şöyle diyor olabilir; 'Bu kıyafetin içinde çok rahatım. Şarkı söylerken çok hareket ediyorum, koşturuyorum, terliyorum, böyle daha rahat şarkı okuyorum' diyordur öyleyse bizi aşar. Belki o kıyafetle sahnede rahattır, başka bir kıyafet giydiğinde terliyor, şarkı söyleyemiyordur, bilemeyiz ki! İşin bu kısmını da düşünmek lazım. Fakat sanatçı olarak şuna da dikkat etmeliyiz; neredesin, kiminle bağ kuruyorsun ve kime, ne anlatıyorsun!"

Orhan Gencebay gibi denemeler yapıyorum

Tarzının Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu, Ferdi Özbeğen gibi isimlere benzetildiğini söyleyen Orhan Ölmez, kendini daha çok Orhan Gencebay'a yakın hissettiğini söyleyerek onun geçmişte 'Serbest stil denemeler yapıyorum' sözlerini hatırlatarak, 'Ben de Orhan abimiz gibi serbest stil denemeler yapayım' diyerek yola çıktığını dile getirdi. Onun veliahttı olarak gösterilmekten de son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Baha, Kutsi ve ben türümüzün tek örnekleriyiz

Romantik şarkılara damgasını vuran Baha ve Kutsi ile kendisini müziksel anlamda tarz olarak 'Türümüzün tek örnekleriyiz' diye değerlendiren Orhan Ölmez 'Biz Türk müziğinde arabeskin bağırmadan da yapılabileceğini gösterdik. Bizden sonra da aynı başarıyı gösteren kimse çıkmadı' dedi.

Hadise'nin yanında eşantiyon oldum

Geçmişte adı Hadise ile aşk dedikodusuna karışan Orhan Ölmez, bu olay hatırlatılınca 'Hadise benim hemşehrim onunla birebir tanışmadık ama şarkılarımı dinlediğini, zihin ve kalp dünyasında beni çok güzel bir yere koyduğunu biliyorum. Ortak arkadaşlarımızdan çok fazla haber alıyorum. Şarkılarımı sevdiği ve sık sık sosyal medyada paylaştığı için 'acaba aşk mı var' düşüncesi oluştu insanlarda. Kalbinde ve gönlünde beni konumlandırdığı yer itibariyle ona çok değer veriyorum. O benim şarkıma eşlik ederek beni etiketlediğinde ben de kalp ve minnet emojisiyle ona karşılık verdim ertesi sabah telefonum çalmaya başladı. Meğer herkes bizi konuşuyormuş. Hatta herkes Hadise'yi konuşuyormuş ben de yanında eşantiyon olmuşum. Sonuçta Hadise başlı başına bir haber başlığı, ben de yanında anılmış bulundum' dedi.

Orhan Ölmez kimdir?

Orhan Ölmez 1 Mayıs 1978 yılında Manavgat'ta doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucudur. Annesi Hemşirelik, babası ise Meteoroloji Müdürlüğü yapmıştır. Hem annesinin hem de babasının meslekleri gereği çocukluk yılları Antalya, Tokat, Sivas gibi şehirlerde geçmiştir. Orhan Ölmez 10 yaşında iken babasını yitirmiş daha sonra annesi ve kız kardeşiyle birlikte Manisa Turgutlu'ya yerleşmişlerdir. Daha sonra Lise eğitimi ve Üniversite eğitimi için İzmir'e giden Orhan Ölmez müzik ile babasının hediye ettiği bağlama sayesinde tanışmış ardından türkülerle kariyerini sürdürmeye karar vermiştir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezunu Orhan Ölmez baba tarafından aslen Sivas Kangal, anne tarafından ise aslen Manisa Turgutlu'ludur. Orhan Ölmez'in Bana Bırak, Damla Damla, Su Misali, Yar Ağladı Ben Ağladım, Dağlara Düşünce Ayaz, Seni Seviyorum, Kar Tanesi, Gelsene, Bensiz Aşka Doyma, Sana İhtiyacım Var, Bilmece, Sabır Lazım ve Özledim gibi birbirinde hit şarkıları vardır.