Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da - Son Dakika
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Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da

Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul\'da

Oscar ödüllü dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Natalie Portman, İstanbul'a geldi. 43 yaşındaki Portman'ın megakentte ilk gittiği yer Üsküdar'daki Kız Kulesi oldu. Portman'ın İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.

30.10.2024 17:54
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12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan ve Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman Türkiye'ye geldi. Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldiği öğrenilen Oscar ödüllü yıldız, megakenti gezdi.

Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da

NATALIE PORTMAN KIZ KULESİ'Nİ GEZDİ

43 yaşındaki dünyaca ünlü aktris, İstanbul'a ayak basar basmaz Kız Kulesi'ne gitti. Portman hayranlarıyla da fotoğraf çekildi. Oscar'lı oyuncunun İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.

NATALIE PORTMAN KİMDİR?

Luc Besson imzalı "Sevginin Gücü" ( Leon: The Professional) filmiyle, 13 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, filmde; ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan 'Mathilda'ya hayat vermişti. "Leon: The Professional" filminden sonra dünya çapında tanınan Portman, Siyah Kuğu filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da

Kendisini aldattığı iddia edilen eşi Benjamin Millepied ile boşandı. Ünlü çift, 2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanışmıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012'de evlenmişti.

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Son Dakika Magazin Oscar ödüllü yıldız Natalie Portman İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kenan Baybars:
    ajanlık yapmaya gelmiştir 13 23 Yanıtla
    FURKAN AKKAYA:
    Valla bende öyle düşündüm 0 0
  • islam Bulut null:
    la gelmeyin gelenlerin başına hep bir şeyler geliyor bizim ülkede:)))) 17 7 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    İsrail doğumlu bir yahudi... 10 9 Yanıtla
  • pakart bell:
    woaaw 8 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    benim tek tanıdığım ünlü cingan cemile..üstüne tanımam 4 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Efsane Bu Olsak Gerek 6 0 Yanıtla
  • ahu miray:
    çok güzel 3 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    O kadar kur farkı olursa dedemde gelir.ukraynadan beteriz.savastaki ukrayna bizden iyi duruma geldi 2 2 Yanıtla
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