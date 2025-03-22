Osman Sınav'a verdiği sözü tutamadı! Oğlu gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
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Osman Sınav'a verdiği sözü tutamadı! Oğlu gözyaşları içinde anlattı

Osman Sınav\'a verdiği sözü tutamadı! Oğlu gözyaşları içinde anlattı

69 yaşında hayata gözlerini yuman Osman Sınav bugün öğle saatlerinde başlaya törenle sevenleri tarafından anıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene Sınav’ın sevenleri ve ailesi katıldı. Usta yönetmenin oğlu yaptığı konuşmada, “Babam ben doğduğum zaman ‘artık yalnız değilim’ demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

22.03.2025 15:00
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Türk sinemasının efsane ismi Osman Sınav'dan uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu. Kanser yüzünden 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü isim bugün dostları ve aile yakınları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav'ın duygusal konuşması yürekleri burktu. Yaptığı konuşma sonrası Yusuf Ömer Sınav gözyaşlarına hakim olamadı. Usta ismin oğluna Kenan İmirzalıoğlu tesellide bulundu.

'AĞLAMA DİK DUR'

Törende konuşan Osman Sınav'ın oğlu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamıın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman "artık yalnız değilim" demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."

Osman Sınav'a verdiği sözü tutamadı! Oğlu gözyaşları içinde anlattı

Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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Son Dakika Magazin Osman Sınav'a verdiği sözü tutamadı! Oğlu gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

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