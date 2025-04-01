Öykü Gürman, Volkan Konak'ın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Öykü Gürman, Volkan Konak'ın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu. Konser öncesinde gazetecilere Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Gürman, konserde "Yarim Yarim" şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

01.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Gürman'ın keyifsiz hali dikkat çekti.

GÜRMAN: ÇOK ANİ OLDU, HİÇ BEKLEMİYORDUM

Öykü Gürman "Bugünlerde konuşacak bir şey kalmıyor, çok üzgünüz. Osman Sınav ve Volkan Konak'ın üst üste acı haberlerini aldık. Volkan Konak'ın sesi her zaman yankılanacak kalbimizde, hiçbir zaman unutmayacağız hep yaşatacağız. Güzel şarkılar söyledik birlikte.

Volkan ağabey, bana çok destek olmuştu. 20 yaşındaydım, bir yerde sahne alıyordum. Aynı konservatuvardan mezun olduğumuz için, 'Bu genç yetenekli kardeşim de benim mezun olduğum konservatuvarda okuyor, onu da alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum' dedi. O zaman şarkı söylemiştik birlikte. Çok ani oldu, hiç beklemiyordum. Bizi dinlemeye gelen sevenlerimize, orkestra arkadaşlarıma olan saygımdan sahneye çıkacağım ama meslek hayatımın en zor akşamı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN KONAK İÇİN KOCAMAN BİR ALKIŞ İSTİYORUZ"

Röportaj sonrası sahneye çıkan Öykü Gürman, seyircisini selamladıktan sonra; "Herkese iyi bayramlar diliyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben ve ekip arkadaşlarım ziyadesiyle çok üzgünüz bu akşam. Volkan Konak için kocaman bir alkış istiyoruz. Benim için çok zor bir akşam bu gece, acımızı birlikte paylaşacağız. O yüzden bu akşam bütün şarkılarımız Volkan ağabeyimiz için" dedi. Gürman, Volkan Konak'ın "Yarim Yarim" şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Öykü Gürman, Volkan Konak\'ın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

Ramazan Bayramı, Volkan Konak, Öykü Gürman, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öykü Gürman, Volkan Konak'ın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim
Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti
Volkan Konak’la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı
Gençliğe Hitabe’yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası

11:46 Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim
11:01 Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti
10:58 Volkan Konak’la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı
10:38 Gençliğe Hitabe’yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı iddiası
09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
21:19 ABD Konsolosluğu’nun önünde kendini yakmaya çalıştı ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı
19:24 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
16:39 Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
16:31 Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 12:11:51. #7.13#
SON DAKİKA: Öykü Gürman, Volkan Konak'ın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement