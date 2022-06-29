Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı

29.06.2022 11:12

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile son olarak Masumlar Apartmanı'nda oynayan Aslıhan Gürbüz aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından tatilinden kareleri paylaşan Hacıoğlu, ilişkisi hakkında paylaşım yapmadı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ile yer aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, Karadeniz tatilleri sırasında birlikte görüntülendi. Doğa aşığı olan iki sevgili birçok meslektaşı güney sahillerine inerken Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı. Hacıoğlu, sevgilisiyle çıktığı tatilden kareleri de sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı

EVLİLİĞİ İHANET YÜZÜNDEN BİTMİŞTİ

İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında meslektaşı Merve Çağıran ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Duygu Kumarki ile evliliğini noktalamıştı. Uzun bir süre aşk yaşayan Çağıran ve Hacıoğlu, bir süre önce ayrıldı.

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
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Son Dakika Magazin Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı - Son Dakika


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