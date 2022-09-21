Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan için kıskançlık krizine mi girdi: Söz konusu değil - Son Dakika
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Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan için kıskançlık krizine mi girdi: Söz konusu değil

21.09.2022 23:32

Genç oyuncu Alp Navruz, uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Ayşin Turan'ın partneri Ekin Koç'tan kıskandığı ve kriz çıkardığı iddia edildi. Lüks araçların önünde poz veren Turan, haklarındaki kıskançlık krizi iddiasını yalanlayarak "Söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ada Masalı dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin kıskançlık yüzünden tartıştığı ileri sürüldü. Navruz'un geçtiğimiz günlerde Turan'ın Ekin Koç'la rol aldığı projedeki yakınlaşmasından rahatsız olduğu ve kıskançlık krizine girdiği ileri sürüldü. Önceki akşam Contemporary İstanbul'a katılan Turan, kıskançlık krizi iddiasını yalanladı.

"KISKANÇLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Lüks araçların önünde poz veren Ayça Ayşin Turan, "Herkesin hayalinde böyle araçlar vardır. Araçta favorim rengim mavi" dedi. Alp Navruz ile aralarında sık sık kıskançlık krizi yaşandığına dair çıkan haberlere açıklık getiren güzel oyuncu, "Arkadaşlar inanın dediğim gibi bazı şeyleri bende sizler sayesinde öğreniyorum. Kıskançlık söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Turan, "Şimdi hem dinleniyorum, hem yeni projeleri okuyorum" dedi.

Alp Navruz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan, kıskançlık krizi iddiasını yalanladı
Alp Navruz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan, kıskançlık krizi iddiasını yalanladı
Alp Navruz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan, kıskançlık krizi iddiasını yalanladı
Alp Navruz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan, kıskançlık krizi iddiasını yalanladı
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Kaynak: Snob Magazin

Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan için kıskançlık krizine mi girdi: Söz konusu değil - Son Dakika

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