Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan için kıskançlık krizine mi girdi: Söz konusu değil

Ada Masalı dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinin kıskançlık yüzünden tartıştığı ileri sürüldü. Navruz'un geçtiğimiz günlerde Turan'ın Ekin Koç'la rol aldığı projedeki yakınlaşmasından rahatsız olduğu ve kıskançlık krizine girdiği ileri sürüldü. Önceki akşam Contemporary İstanbul'a katılan Turan, kıskançlık krizi iddiasını yalanladı.

"KISKANÇLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Lüks araçların önünde poz veren Ayça Ayşin Turan, "Herkesin hayalinde böyle araçlar vardır. Araçta favorim rengim mavi" dedi. Alp Navruz ile aralarında sık sık kıskançlık krizi yaşandığına dair çıkan haberlere açıklık getiren güzel oyuncu, "Arkadaşlar inanın dediğim gibi bazı şeyleri bende sizler sayesinde öğreniyorum. Kıskançlık söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Turan, "Şimdi hem dinleniyorum, hem yeni projeleri okuyorum" dedi.