Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ayşe Tolga, yaklaşık iki yıldır evindeki temizlik işlerine yardım etmesi için H.T. ile çalışıyor. Çalışanı bir komşusuna tavsiye eden Tolga, H.T.'nin gittiği evde hırsızlık yaptığı iddiası üzerine kasasına bakınca binlerce liralık mücevherlerinin olmadığını fark etti.

1 MİLYON LİRAYA YAKIN KAYBI VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, komşusunun kendisini arayarak evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyleyince şüphelenen oyuncu, eşyalarını incelemeye başladı. Yatak odasındaki kasanın açıldığını fark eden oyuncu, lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve bir miktar parasının olmadığını fark etti. 1 milyon liraya yakın kaybının olduğunu anlayan oyuncu, soluğu savcılıkta aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü oyuncu, polis merkezine başvurup bir milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.