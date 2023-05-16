Oyuncu Bergüzal Korel, seçim sonrası deprem bölgeleri için yapılan yorumlara karşı çıktı - Son Dakika
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Oyuncu Bergüzal Korel, seçim sonrası deprem bölgeleri için yapılan yorumlara karşı çıktı

16.05.2023 13:00

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, seçim sonuçlarının ardından deprem bölgelerindeki vatandaşların oy tercihleri için yapılan yorumlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Korel, "Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz" ifadelerini kullandı.

Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından deprem bölgelerindeki vatandaşların oy tercihleri sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Depremzedeler için aylardır mücadele eden ve yardımlarına devam eden oyuncu Bergüzar Korel de yapılan yorumlara sessiz kalmadı.

"YAPILAN YARDIMLARDAN BÖBÜRLENECEK İNSANLAR DEĞİLİZ BİZ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere tepki gösteren oyuncu "Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliği yanında olanlarız. Lütfen..." dedi.

Bergüzar Korel, seçim sonrası deprem bölgeleri için yapılan yorumlara isyan etti
Bergüzar Korel, seçim sonrası deprem bölgeleri için yapılan yorumlara isyan etti
Bergüzar Korel, seçim sonrası deprem bölgeleri için yapılan yorumlara isyan etti
YORUMLAR (1)
  • BAŞBUĞ SUAT: ikinci seçimden sonra başlayacan sen değil mi Cevap Yaz 3 15 Yayından Kaldır
500
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Bergüzar Korel, Milletvekili, Deprem, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Bergüzal Korel, seçim sonrası deprem bölgeleri için yapılan yorumlara karşı çıktı - Son Dakika
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